HTC lanserte for en stund tilbake en telefon som skapte mye bekymring, nemlig den omdiskuterte HTC 10 Evo – eller HTC Bolt, som den heter i blant annet USA. Grunnen? Jo, de hadde, i likhet med Apple, valgt å fjerne hodetelefoninngangen, og dermed tvinge oss over på trådløse alternativ eller USB Type-C-utstyr.

Nå melder GSMArena om at enda en telefon av samme slaget er på vei, denne gangen under navnet «HTC Ocean Note». Ifølge PhoneArena er det imidlertid ikke bare være én Ocean-telefon som er på trappene – det vil også komme to mindre modeller.

Ocean Note ser nemlig ut til å bli en gedigen telefon, med en ryktet skjermstørrelse på intet mindre enn 5,7 tommer. De to andre modellene vites det foreløpig ingenting om, men det vi vet om Ocean Note er svært interessant.

– Det beste kameraet på markedet

Foto: HTC

Foruten at hodetelefoninngangen er borte og at eneste bunnkontakt dermed blir USB Type-C, så vil HTCs kommende giga-Ocean-mobil få det selskapet selv etter sigende beskriver som «markedets beste kamera». Dette hevder de ifølge SlashGear på bakgrunn av det som angivelig skal være tidenes høyeste poengsum fra DxOMark. Det betyr at summen må være over 89 poeng.

De freste kantene beholdes, og en kurvet skjerm skal være på plass. Foto: HTC

Nå skal det sies at rekordsummer derfra ikke nødvendigvis er ensbetydende med markedets beste kamera, noe vi fikk bekreftet med hittil regjerende mester, Google Pixel XL.

Uansett, så ligger HTC Ocean Note an til å bli en svært interessant telefon, i det som tydeligvis kan se ut til å bli ikke bare én, men en serie telefoner. Navnet må også kunne sies å være noe mer ikonisk enn de håpløst navngitte HTC One-telefonene fra de siste årene. Sier M7, M8 eller – sist – enkelt og grei bare «10» deg noe særlig?

Foto: HTC

Spøk til side, så er det også lekket en rekke fine produktbilder av telefonen, og her avsløres det blant annet at skjermen vil bli kurvet på sidene – akkurat som eksempelvis Samsung Galaxy S7 Edge. Videre har også alle fysiske knapper forsvunnet fra fremsiden, mens de brede, freste aluminiumskantene fra HTC 10 og 10 Evo ser ut til å ha blitt beholdt.

Telefonen skal visstnok også bli tilgjengelig i tre farger, og bli utstyrt med en prosessor fra kinesiske MediaTek – sannsynligvis en av de kraftigste fra Helio X-serien.

Som alltid, ta alle rykter med en god klype salt. Eventuell lanseringsdato og tilgjengelighet her på berget vet vi for øvrig ingenting om.

(Kilde: GSMArena, SlashGear, PhoneArena)