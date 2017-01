De aller fleste mobilprodusenter følger en lanseringssyklus som strekker seg over ett år, men Sony har alltid gått i mot strømmen her. Den japanske produsentens toppmodeller har nemlig som hovedregel alltid blitt lansert i halvårssykluser, og nestemann ut i rekka ser ut til å følge samme mønster.

PhoneArena melder nemlig om at vi allerede i februar, på MWC-messen i Barcelona, vil kunne se «den nye Xperia X», som Sony angivelig selv beskriver telefonen som.

Med navnevalget virker det som om Sony forsøker å konsolidere selve «X»-navnet som et varemerke, heller enn å gjøre som før og kalle telefonen X2, X3 og så videre.

Likt design som Xperia XZ

Dette synes å være den «nye Xperia X». Foto: Slashleaks

Dersom ryktene stemmer, vil telefonen komme mer eller mindre nøyaktig seks måneder etter at nåværende toppmodell, Xperia XZ, ble lansert sammen med lillebror Xperia X Compact.

Videre kan vi se ut av det lekkede bildet, som viser promomateriale for telefonen, at designet ikke har utviklet seg langt fra de to nevnte modellene.

Slik ser dagens toppmodeller ut. Xperia XZ til venstre, og Xperia X Performance til høyre. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no/montasje

Vi ser stadig at både topp og bunn er flate, og at sidene virker å være avrundede. Og som alltid: designet er minimalistisk og firkantet. Grafikken i menysystemet ser også nokså lik ut, ut fra det vi kan se av forsiden.

Én ting å merke seg er imidlertid at telefonen ser fryktelig tynn ut, og rammene rundt skjermen er også svært tynne. Det nærliggende spørsmålet blir derfor selvfølgelig om Sony nå også vil følge i Apples, HTCs og Motorolas spor og kaste hodetelefonutgangen på hodet ut av sine toppmodeller.

Enda en modell kan være lekket

Bildet mange påstår viser Xperia XZ er mildt sagt uskarpt. Foto: Slashleaks

Ved siden av det allerede omtalte bildet, er det også lekket et snikfoto av det mange omtaler som «Xperia XZ (2017)». Ut fra bildene ser det imidlertid mer nærliggende ut å tenke at dette er en ny versjon av XA-serien, basert på utseendet, rammene og fargen.

Xperia XZ ble dessuten lansert for kun et halvt år siden, mens Xperia X og Xperia X Performance kom for et helt år siden. Om Sony fortsetter trenden vil det dermed være mer sannsynlig at vi ser en ny XZ i september i år.

Her vises angivelig modellnumrene. Foto: Mobiltelefon.ru

Foreløpig er ingen spesifikasjoner lekket, men to modellnumre har kommet frem i dagen hos en russisk nettside. De to modellnumrene, «G3112» og «G3121», stemmer godt overens med hva man burde forvente, ettersom alle fjorårets modeller startet på modellnavn «Fxxxx» og året før der bar navnet «Exxxx».

Fikk du ikke med deg XZ-testen?

TEST: Hvor bra er egentlig Sonys flaggskip? »

(Kilde: PhoneArena, PhoneArena 2, Mobiltelefon.ru, Slashleaks, Slashleaks 2)