Som seg hør og bør har det for lengst begynt å dukke opp en del rykter og spekulasjoner omkring Apples neste flaggskip, og som Apple Insider melder har det nå kommet atter nye opplysninger om iPhone 8 som kan bidra til å oppklare – eller forvirre.

De nye opplysningene ble lagt ut av en kjent ryktemaker på det kinesiske mikrobloggnettstedet Weibo og indikerer at Apple planlegger hele tre iPhone-modeller neste år.

«Ferrari»

Den ene av de nye modellene skal bære kodenavnet «Ferrari» og bli en ekstra påkostet mobil. Denne modellen ser ifølge den ny lekkasjen ut til å ha en del av egenskapene som «iPhone 8»-ryktene hittil har bragt, blant annet heldekkende OLED-skjerm og manglende hjemknapp.

En av de nye iPhone-modellene kan få kant-til-kant-skjerm og ingen hjemknapp, som på denne Konsepttegningen av en annen mobil. Foto: ConceptsiPhone

Ferrari-modellen er også ventet å komme med et helt nytt design på innsiden, som blant annet skal bestå i at hovedkortet skal deles i to deler som er koblet sammen med en flekskabel.

To nye S-modeller

Den ene delen skal visstnok inneholde systembrikken og flashminnet, mens den andre delen inneholder komponentene som er relatert til kommunikasjon. Det er ikke helt klart hvorfor Apple har valgt denne løsningen, om det i det hele tatt stemmer.

Når det gjelder de to andre iPhone-modellene har Apple Insider tidligere rapportert at disse sannsynligvis blir de vanlige S-modellene, altså iPhone 7s og iPhone 7s Plus. Disse skal visstnok ha samme design som dagens iPhone 7-modeller, men blant annet komme med en kraftigere A11-brikke.

Ingenting er bekreftet av Apple ennå, så ryktene vil nok fortsette en stund.

