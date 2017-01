Razer utlover dusør på over 200 000 kroner til den som finner CES-tyv

CES-messen er over, og som vanlig bød arrangementet på mange friske kreasjoner vi ikke har sett før. Nå viser det seg at én av dem faktisk var så attraktiv at den rett og slett ble stjålet, melder blant andre BGR.

Det var Razers konsept-PC Project Valerie tyvene ikke klarte å holde fingrene unna. Det spesielle med PC-en er at den byr på hele tre skjermer ved siden av hverandre.

Kaller tyveriet «juksing»

Razer-sjefen Min-Liang Tan la selv ut en melding på Facebook hvor han informerte om den beklagelige hendelsen. Tan forklarer at to av Project Valerie-prototypene ble rappet fra messegulvet under CES-arrangementet, og at politiet er varslet og har startet etterforskning.

Maskinen har to skjermer som skyves ut på sidene med en automatisk mekanisme. Foto: Razer

Tyveriet skal ha skjedd søndag ettermiddag. I Facebook-innlegget påpeker Razer-sjefen at tyveriet kan dreie seg industrispionasje, noe han kan forsikre at selskapet ser svært alvorlig på.

– Det er juksing, og juksing er noe vi ikke tar lett på. Straffene for slike kriminelle handlinger er harde, og folk som gjør slike ting er tydeligvis ikke spesielt smarte, skriver Tan i Facebook-meldingen.

Tilbyr 215 000 kroner i belønning

Razer ønsker nå tips fra publikum som kan bidra til å spore opp tyven eller tyvene, og som et økonomisk insentiv tilbyr selskapet en belønning på 25 000 dollar, cirka 215 000 kroner, for informasjon som fører til arrestasjon og tiltale av den skyldige.

Den spenstige prototypen fungerer ved å skyve ut to sideskjermer ved hjelp av en automatisk mekanisme og skilter med 4K-oppløsning på alle skjermene. Maskinen er ellers utstyrt med G-Sync-teknologien og et GeForce GTX 1080-grafikkort, og skal ikke være mye tykkere enn en vanlig spillbærbar.

Se flere bilder av maskinen:

Vi har tatt en nærmere titt på prototype-PC-en til Razer »