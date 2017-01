Razer-sjefen til Tek: – Vi aner fortsatt ikke hvem som har stjålet konseptmaskinene våre

På den siste dagen av CES-messen i Las Vegas ble to eksemplarer av Razers nye konsept-PC, en tre-skjermet bærbar datamaskin, stjålet. I går virket det som mysteriet kanskje var løst, da én av maskinene dukket opp for salg på en kinesisk nettside.

Min-Liang Tan, toppsjef i Razer. Bilde: Razer

Men så enkelt er det ikke. I en samtale med Tek.no forteller Razer-sjefen selv, Min-Liang Tan, at de fortsatt ikke har fått noen tips som har ledet dem nærmere de bortkomne maskinene.

– Problemet er at vi har fått inn drøssevis av nyheter og meldinger etter at vi utlovte en dusør på 25 000 dollar til den som kunne finne maskinene våre. Så vi har sett innlegg på Ebay og drøssevis av andre nettsteder, men vi har ennå ikke fått noe troverdig å gå etter. Hvem som helst kan jo putte opp et bilde på nettet nå til dags, forklarer Tan.

Lover bedre sikkerhet neste år

Razer-sjefen sier at at han og teamet hans aldri hadde trodd de kom til å bli ranet.

– Vi liker å tenke at Razer er et selskap fullt av gamere, og som en gjeng med gamere er vi vant til å bare la tingene våre ligge og slenge. Så vi hadde aldri trodd – det var rett og slett ikke noe vi tenkte på – at det kom til å være tyver ved området vårt på CES... Men nå har vi lært, og i framtiden kommer vi til å ha mye strengere sikkerhet på messer.

Ville vekk fra tynnhets-jaget

Tre skjermer, én maskin. Bilde: Razer

Project Valerie var en ganske unik bærbar datamaskin med hele tre skjermer. To av skjermene ble foldet ut fra midten, og strakk seg ut på siden for å gi en total oppløsning på svimlende 11 520 x 2160 piksler.

– Fokuset vårt har alltid vært å gi maksimal kraft i en tynn og lett formfaktor, men denne gangen utfordret vi oss selv til å tenke på en annen måte. VI ville finne ut av hva slags PC vi kunne lage hvis tynnheten ikke lenger var det viktigste. Hva kunne vi få til hvis maskinen var like tjukk som tradisjonelle spillmaskiner på markedet? Resultatet ble en maskin med tre skjermer som gir deg utrolig innlevelse, forklarer Tan.

Men selv om Project Valerie er tykkere enn deres vanlige Razer Blade Pro-maskiner, er den likevel ikke så mye tykkere enn flere maskiner på markedet.

– Den er faktisk tynnere enn dagens generasjon av Alienwares 17-tommer spillmaskin, skryter Tan.

Denne påstanden stemmer nesten, men ikke helt. Alienwares spillmaskin har en tykkelse på 3,4 centimeter, mens Razers konseptmaskin er 3,8 centimeter. Men fire millimeter for to ekstra skjermer høres ut som en ganske god deal, spør du oss.

Kan komme på markedet

Men det store spørsmålet på alles lepper er naturligvis om Project Valerie kommer til å gå fra konsept til ferdig produkt. Vi spurte Tan rett ut:

– Hva er sannsynligheten for at Project Valerie og Project Ariana kommer til å ende opp på markedet?

Slik så Razer Edge Pro ut da vi testet det i 2012. Bilde: Niklas Plikk, Tek.no

– Vel, Razer har gjort dette flere ganger tidligere, som for eksempel med Project Fiona som ble til vårt Edge Gaming Tablet. Med CES har vi hatt lyst til å sjekke interessen for produktene og få tilbakemeldinger fra gamere. Jeg tror det er en god sjanse for at også årets produkter kan ende opp på markedet, men som med alle Razer-produkter... «We'll ship it when it's ready».

