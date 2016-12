Raspberry Pi lanserer sitt eget operativsystem til Mac og PC

Raspberry Pi Foundation er mest kjent for den superpopulære knøtte-PC-en sin, men stiftelsen har også laget sitt eget operativsystem kalt Pixel OS, som ble lansert i september. Nå gjør stiftelsen operativsystemet tilgjengelig på andre plattformer også.

I et blogginnlegg skriver Raspberry Pi-grunnleggeren Eben Upton at en versjon av Pixel OS er lansert til Windows- og Mac-plattformen, etter tre måneders arbeid.

Lettdrevet

Pixel OS er basert på det allerede kjente Pi-operativsystemet Raspbian, som igjen er basert på Linux-distribusjonen Debian. Operativsystemet er svært lettdrevet og skal stort sett by på alle applikasjonene som Pi-kjennere er vant med.

Pixel OS. Foto: Raspberry Pi Foundation

Unntakene er Minecraft og programmeringsverktøyet Wolfram Mathematica, som av lisensmessige årsaker ikke kan legges inn i maskiner som ikke er en Raspberry Pi.

Pixel OS kjører på den aldrende i386-arkitekturen, som altså innebærer at du kan kjøre operativsystemet på svært beskjeden maskinvare, for eksempel gamle PC-er du måtte ha liggende hjemme. Minstekravet er imidlertid 512 MB minne.

For å kjøre operativsystemet kan du laste det ned via en egen lenke i blogginnlegget og deretter legge det over på en DVD eller USB-pinne for å starte det opp på maskinen din. Eben Upton minner om at den nye Pixel OS-versjonen ennå er en «eksperimentell» prototype, som betyr at det kan oppstå mindre tekniske problemer her og der.

Raspberry Pi kan brukes til så mangt: Slik brukte vi maskinen som spionkamera »

(Via Engadget)