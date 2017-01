Oculus VR saksøkes for «tyveri» av VR-teknologien

Det er en kjent sak at teknologiverdenen ikke akkurat er fri for søksmål, og VR-segmentet er intet unntak. Oculus VR er for tiden belemret med et gigantsøksmål for det som hevdes å være tyveri av VR-teknologien, og som Business Insider melder skal selveste Facebook-sjefen nå vitne i saken.

Mark Zuckerberg må stille som vitne i saken. Bilde: Facebook

Mark Zuckerberg skal innta vitnestolen den 17. januar, og vitnemålet hans kan potensielt ha stor betydning for fremtiden til Facebooks VR-satsing.

Selskapet som saksøker Oculus VR og Facebook heter ZeniMax. Dette var selskapet som spillutvikleren John Carmack var ansatt i før han meldte overgang til Facebook som teknologisk sjef for Oculus VR.

Vil ha 17 milliarder kroner i erstatning

ZeniMax mener Carmack tok med seg selskapets VR-relaterte intellektuelle eiendom da han gikk over til Facebook og Oculus VR, uten tillatelse og kompensasjon. Søksmålet inneholder beskyldninger om blant annet kontraktsbrudd, deling av bedriftshemmeligheter og brudd på opphavsretten.

ZeniMax' advokat skal ifølge Business Insider ha kalt det for det «største teknologiranet noensinne». På bakgrunn av dette ønsker selskapet 2 milliarder dollar, cirka 17 milliarder kroner, i oppreisning. Dette er omtrent den samme summen som Facebook bladde opp for Oculus VR tilbake i 2014.

Oculus VR på sin side har tidligere blankt avvist alle anklagene, som de kaller både «latterlige» og «absurde». John Carmack selv valgte også å svare på beskyldningene fra ZeniMax, og la ut følgende beskjed på Twitter i 2014:

– Ingenting av det jeg har gjort har noensinne blitt patentert. ZeniMax eier koden som jeg skrev, men de eier ikke VR.

