Nvidias Android-boks kommer snart i bedre utgave

Det begynner etter hvert å bli en del strømmebokser til TV-stuen, og for en tilbake meldte også skjermkortprodusenten Nvidia sin ankomst på dette markedet med sin Android-baserte strømmeboks Shield. Nå melder Android Police at boksen trolig snart skal oppgraderes.

Nettstedet har nemlig kommet over et knippe bilder av en ny Shield-boks som mest sannsynlig vil bli lansert på CES-messen i januar.

Identisk design

Etter bildene å dømme vil både selve boksen og fjernkontrollen bli mer eller mindre identiske med den eksisterende utgaven når det gjelder ytre design. Håndkontrollen har imidlertid et nytt design som blant annet preges av kantete mønster som står litt i stil med selve boksen.

Fjernkontrollen skal også være lik den som finnes i dag. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ellers er det dessverre uvisst hvilke oppgraderinger den nye boksen har å by på når det gjelder innmat. Den eksisterende utgaven benytter den potente Tegra X1-systembrikken til Nvidia, og i den grad selskapet skal holde seg til egenprodusert maskinvare kunne etterfølgeren Tegra P1 kanskje være et nærliggende alternativ.

To størrelser

P1-brikken er imidlertid ikke offisielt kunngjort ennå. Det går for øvrig rykter om at Nintendos nys spillkonsoll Switch benytter en modifisert utgave av den samme Tegra P1-brikken, som i så fall ikke gjør det helt umulig at også den nye Shield-boksen kommer med brikken.

Utover dette indikerer bildene som Android Police kom over at den nye Android-strømmeboksen fra Nvidia skal komme i to ulike størrelser, men det heller ikke klart hva som blir forskjellene mellom disse. Trolig er det snakk om en mer påkostet versjon med flere funksjoner og mer kraft, og en rimeligere utgave.

Akkurat hva Nvidia har i ermene finner vi forhåpentligvis ut av på CES-messen neste måned.

