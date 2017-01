Nvidia lanserte ny Shield-boks med 4K og HDR

Las Vegas / Tek.no: Drosjesjåføren min lurte på hva det var ved CES som fikk folk til å komme tilbake år etter år. Han kunne ikke spurt på et bedre tidspunkt, for jeg kom fra Nvidias fremtidskveld der sjefen Jen-Hsun Huang virket nesten uvirkelig motivert til å endre måten vi forholder oss til teknologi.

At Nvidia snakket om sin oppgraderte Shield-boks var i grunnen kun en bitteliten del av kveldens drøye time lange seanse. I hvert fall om man ser på den boksen som en enkel og grei oppfølger til den vi alt har testet. Strengt tatt er den ikke det, og det poenget hamret Huang inn hver eneste gang han fikk muligheten.

Nye Shield er en del av noe større.

HDR-støtte og taleassistent

Nye Shield blir den første TV-løsningen som får Google Assistant, et hjelpemiddel som i dag kun er å finne på Googles egne Pixel-telefoner. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I tillegg til å ha 4K-støtte, som også forrige generasjon Shield hadde, får den nye altså støtte for HDR. Hvis du ikke har fått med deg forkortelsen handler det om bilder der mørke områder er godt nok opplyst til at man kan se, mens solen skinner rett ut og blender gjennom TV-skjermen. Utvidet fargerom og økt lysstyrke i skjermene kan puste helt nytt liv i mange typer innhold.

På sett og vis er dette likevel bare en moderat og forventet oppgradering. Det er litt mer enn vi fikk i fjor, og det er jo greit nok. Det vi fikk i fjor var jo ikke så verst.

Men Shield får i år helt nytt tilbehør. En mengde små mikrofoner, Google Assistant og integrasjon mot Samsungs Smarthings-plattform skal gjøre Shield til en variant av Jarvis fra Iron Man. Navnet er Nvidia Spot, og sjefen selv forklarer utvikling slik:

Nye Shield. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

— Mark Zuckerberg har programmeringskunnskapen som skal til for å lage seg en Jarvis til seg selv. Vi ville heller lage en til dere, sa en oppildnet Huang som åpenbart var i sitt rette element der han marsjerte frem og tilbake på scenen foran en fullsatt sal på The Venetian her i Las Vegas.Nye Shi

Vet hvor i huset kommandoen kommer fra

Mikrofonene kobles rett i husets stikkontakter, og lytter kontinuerlig etter instruksjoner. Hvis du har flere av dem kan de regne seg frem til hvor du oppholder deg ved at alle hører deg på ett eller annet vis. Den som hører deg best er sannsynligvis nærmest deg, men data fra de andre mikrofonene kan antyde at du likevel ikke er i samme rom som den som hører deg best. Det er en slags triangulering som gjøres, og dermed kan også instruksene du sender til systemet gjennom OK Google-kommandoen automatisk utføres der du er.

Hvis alt fungerer helt optimalt, skal det kunne bli slik som i den i overkant knirkefrie reklamevideoen de viste underveis. Man skal kunne be Google om å «slukke» huset for dagen, og idet lysene går av og garasjeporten går opp, starter robotslaven med å støvsuge gulvene idet du forlater.

Nvidia Spot forstår hvor i huset kommandoen kommer fra. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er dersom alt virker helt perfekt. Erfaringsmessig er det ikke alltid det gjør det, og kanskje er fremtiden noen hakk lenger frem enn Nvidia antyder. Og de er i hvert fall ikke alene om å tilby denne delen av den. Men Shield var altså ikke det eneste Nvidia hadde å fortelle om.

Nattens keynote hadde ett større felles tema. Det handlet om kunstig intelligens, og hvordan enkelte ting rett og slett er for komplekse til å programmere fra a til å. Det handlet om hvordan et behov møtte grafikkprosessoren, en løsning som er laget presist for å kunne gjøre veldig mange samtidige operasjoner. Noe dyplærende nevrale nettverk trenger.

Nevrale nett svært forenklet

Jen-Hsun Huang viser frem en av de nye Spot-mikrofonene som kan kobles til Shield. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Veldig forenklet har et slikt nettverk mangfoldige samtidige prosesser som konkurrerer om å ha høyest sannsynlighet. Men for å komme frem til det må det gjøres utregninger i hvert eneste nettverk. Det kan være komplekse utregninger, og det kan være et nærmest uendelig antall konkurrerende nettverk. Når sannsynligheten blir stor nok for at et nettverk har den rette forståelsen av noe velges det, mens dataene fra resten velges bort.

Og her satte Nvidia også fingeren på flere av gjennombruddene underveis, alt fra Alpha Go-maskinen som slo en mennekelig stormester i det som regnes for å være vårt mest komplekse brettspill til en robot som helt uten forhåndsprogrammering lærte seg å gå.

Temaet holdt stand gjennom flere kategorier teknikk, men Nvidia-sjefen ofret aller mest tid på bilindustrien. Nvidia samarbeider nemlig nå med både Bosch og Audi om å ta sin nye Drive PX-datamaskin til markedet. Den skal være en kunstig intelligens til bilen din.

Overvåker både føreren og veien

Kunstig intelligens var et viktig tema i kveld, og spesielt biler ble ofret mye oppmerksomhet. Nvidia samarbeider med Bosch og Audi, for å nevne noen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I tillegg til å kunne kjøre bilen, skal maskinen også stå på i tilfellene der den ikke kan ta rattet helt selv. Den skal kunne overvåke føreren, og til og med lese førerens kommandoer på leppene dersom støyen i bilen skulle være for høy.

Skulle du ha øynene på feil sted i trafikken vil bilen vite om det, og dersom sensorbatteriet rundt bilen oppdager noe der du ikke følger med, kan bilen gi deg beskjed om det. Huang beskrev Drive PX som en av de aller mest komplekse datamaskinene Nvidia har bygget, samtidig som han påpekte at selskapet hans har vært involvert i byggingen av en hel del komplekse maskiner.

En av Audis Q7-er kjører for øyeblikket rundt helt av seg selv på en spesiallaget rute på en stor parkeringsplass her i Las Vegas. Ifølge de to sjefene har bilen fått fire dager på seg til å orientere seg i sine omgivelser etter å ha startet fra bunnen.

Underholdning er bare begynnelsen

Nvidia elsker spill, og et nytt spill i Mass Effect-serien ble vist frem fra scenen under pressekonferansen. Men maskinvaren som kommer fra spillbransjen kan brukes til veldig mye mer. Til høyre er sjefen for utviklerne i Bioware, Aaryn Flynn. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bildet som tegnet seg i løpet av seansen var tydelig. Nvidia elsker dataspill. De viste da saktens frem detaljer og film fra en ny Mass Effect-tittel underveis. Men på sett og vis er dataspillene blitt et middel for å nå et mål. Ved å bryne maskinvaren på avanserte simulasjoner, ender man over tid opp med maskinvare og programvareløsninger som er anvendelige til langt mer enn underholdning.

— La oss sørge for at tenåringsbarna våre aldri blir nødt til å lære å kjøre bil, avsluttet Jen-Hsun Huang flirende til Audis USA-sjef på tampen av presentasjonen.

Det virket absolutt som om Nvidia-sjefen mente alvor når han snakket om kunstig intellingens både i bil og hjem. Men jakten på et ukomplisert liv der man bare må si en kommando ut i luften før den utføres er ikke Nvidia og Google eller partnerne Audi og Samsung alene om. Både Amazon med sin Echo og Apple med Siri og Homekit jobber med saken. Og det er fort gjort å bli skuffet av selv de beste taleassistenter i dag.

Dermed er det høyst uklart om Nvidia blir selskapet som vinner frem med kunstig intelligens for massene, men at viljen er der virker bombesikkert.

