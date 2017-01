Nvidia har lansert grafikk for tynne bærbare

I oktober kom endelig Nvidias GTX 1050 og GTX 1050 Ti, to budsjettkort myntet på å ta opp kampen mot AMDs RX 400-serie som hadde herjet billigsegmentet siden sensommeren.

Nå er begge disse brikkene klare for spillbærbare, noe som skulle bety at spillere på farten uten ubegrenset budsjett straks får se en solid oppsving i ytelse.

Om du antok at det neppe er snakk om akkurat den samme ytelsen som de «stasjonære»-modellene byr på har du imidlertid rett i det. Bærbarmodellene bør nemlig, ut fra spesifikasjonene, yte bedre.

Ja, bedre!

Nvidia har nemlig ikke bare basert bærbarbrikkene på nøyaktig samme grafikkprosessorer som de stasjonære kortene, men satt opp klokkehastigheten deres.

Høyere klokkefrekvenser

GTX 1050 og GTX 1050 Ti ankommer nå bærbare spillmaskiner – og de blir kraftigere enn sine stasjonære slektninger. Foto: Nvidia

Frekvensen for GP107-400-brikken, som ligger til grunn for GTX 1050 Ti, er dermed klokket henholdsvis 203MHz og 228MHz (Boost-frekvens) høyere i bærbar enn «stasjonær» form. Nvidia melder at bærbar-versjonen totalt gir omtrent 16 prosent høyere ytelse (TFLOP).

For GP107-300-brikken, som ligger til grunn for GTX 1050, økes kun Boost-frekvensen med 38MHz. GTX 1050 for bærbare får imidlertid et plaster på såret for at kjernefrekvensen ligger i ro, der minnemengden dobles fra 2GB til 4GB GDDR5-minnne – det samme som GTX 1050 Ti tilbyr. Ytelsen (TFLOP) til bærbarversjonen skal ifølge Nvidia være omtrent 10 prosent høyere enn samme brikke for stasjonære maskiner.

Detaljene om den første bærbare med GTX 1050-grafikk lakk ut allerede for et par uker siden og har nettopp blitt bekreftet av Dell.

I tillegg til bedre ytelse bør de nye grafikkortene, som alle er basert på Nvidias Pascal-arkitektur, by på forbedret energieffektivitet, mindre støy og lavere temperaturer.

Energieffektivt og budsjettvennlig:

