Dansk advokatfirma sender trusselbrev til norske nettbrukere

Det har ikke gått mange månedene siden mange danske «pirater» mottok et truende brev fra et advokatfirma. I brevet ble mottakeren gjort oppmerksom på at vedkommendes IP-adresse var knyttet til nedlasting av opphavsbeskyttet materiale, og vedkommende ble videre oppfordret til å betale en sum på rundt et par tusen kroner for at saken ikke skulle tas videre.

Dette brevet har dukket opp i en rekke norske postkasser de siste dagene.

Nå benytter det samme danske advokatfirmaet – Njord Law Firm – den samme skremselstaktikken mot norske forbrukere.

«Fildeling og nedlasting av filmen "London has fallen"» er tittelen på brevet Tek.no har fått en bildekopi av. Det opplyses videre i brevet at nevnte film skal være registrert fildelt/nedlastet via den og den IP-adressen på det og det tidspunkt – da uten samtykke fra filmens rettighetsinnehaver.

Så får brevets mottager et forlikstilbud, der Njord Law Firm tilbyr seg å avslutte saken mot at vedkommende blar opp 2700 norske kroner. Brevet er altså hverken en regning eller en bot, men et tilbud om oppgjør.

Hvilken person IP-adressen er knyttet til har advokatfirmaet fått av den enkeltes internettilbyder. Dette er for øvrig helt i tråd med gjeldende regelverk, som sier at de som vil kan – etter å ha meldt fra til Datatilsynet – overvåke mulige fildelere og kreve identiteten bak aktuelle IP-adresser utlevert.

Vil ikke holde i retten

Tek.no har vært i kontakt med forbrukerrådet, der fagdirektør for digitale tjenester Finn Myrstad er klar på at advokatfirmaet går fram på helt feil måte.

– Dette er en veldig pussig måte å jobbe på, synes vi. En IP-adresse er ikke en indikator som kan brukes for å fastlå at noen har gjort noe ulovlig. I hvert fall ikke den spesifikke personen – så dette ville ikke holdt i retten.

Myrstad er heller ikke begeistret for at henvendelsen fremstår og oppfattes som et trusselbrev.

– Først lurte vi på om det var svindel, deretter om det var en del av en kampanje fra rettighetshaverne for å informere om at det er ulovlig å laste ned film. Men da er det veldig rart de gjør det ved å skremme folk i stedet for å lage gode løsninger og fortelle hvordan man kan laste ned film lovlig.

Bare å bestride kravet

For de som skulle få et slikt krav og ikke har lastet ned eller delt noen film, er løsningen å bestride kravet.

– Opptil flere som har kontaktet oss i dag skal ha vært på ferie under tidspunktet de ifølge advokatfirmaet skal ha lastet ned noe, forteller Myrstad.

Så hva skal man gjøre da?

– Dette holder altså ikke rettslig, så da er det bare å bestride kravet. Hvis man ikke har lastet ned noe så har man ikke lastet ned noe.

En dansk nettside som i større detalj tar for for seg brevet og alterntativene det gir, har for øvrig et forslag til en passende ordlyd.

