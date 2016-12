Nå meldes det om nok et problem med Googles Pixel-telefon

Googles første «egne» telefon fikk generelt en god mottakelse, men i ettertid har problemene kommet på løpende bånd, selv om de ikke ser ut til å angå alle brukere. Nå kan 9to5google melde om enda en plagsom, teknisk feil med Pixel-telefonen som plager en rekke brukere.

Denne gangen meldes det at telefonen simpelthen slår seg av som om mobilen er tom for strøm – selv om batterimåleren viser at det fremdeles er mer enn nok strøm igjen.

Kan være Android-relatert

Som tidligere er det brukere på blant annet Reddit og Googles eget produktforum som melder om problemet. Som et eksempel melder én bruker at Pixel-telefonen hans slo seg av til tross for at batteriindikatoren viste mellom 25 og 35 prosent.

Google Pixel. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette skjedde to ganger over en periode på noen dager. Mange brukere melder om tilsvarende problemer, og som regel viser måleren et sted rundt 20-30 prosent for de fleste når problemet inntreffer.

En del rapporterer at problemet også gjelder Nexus 6P-mobilen, som har fått noen til å konkludere med at det kan dreie seg om en feil med den nye 7.1.1-versjonen av Android, som ble sluppet tidligere denne måneden.

Mange problemer i det siste

At Android 7 kan forårsake problemer av denne typen synes ikke helt usannsynlig, med tanke på at mange Nexus-brukere tidligere i år meldte om uvanlig rask tapping av strøm etter Android 7-oppdateringen. Trolig er det altså ikke et maskinvarerelatert problem, men Google har i skrivende stund til gode å kommentere saken.

Dette er det foreløpig seneste tekniske problemet det meldes om når det gjelder Pixel-telefonen. Tidligere har brukere rapportert om problemer med både lydavspilling, kameraproblemer og med vilkårlig frysing.

