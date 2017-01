Nå kommer de selvkjørende, flyvende bilene

Mange av de konseptene vi har sett i science fiction-filmer har nå blitt realisert, men det som fremdeles glimrer med sitt fravær er de flyvende bilene, selv om vi har sett et knippe mer eller mindre seriøse prototyper. Nå melder nyhetsbyrået Reuters at konseptet snart kan realiseres for alvor.

Den store franske flyprodusenten Airbus planlegger nemlig å lage en prototype på en selvkjørende, flyvende bil i løpet av inneværende år. Opplysningene kommer fra sjefen i Airbus Group, Tom Enders.

Enders sa på en konferanse i Tyskland nylig at de tar arbeidet svært alvorlig, og at de fremdeles er i den eksperimentelle fasen av arbeidet.

Flere konsepter

Det er uvisst akkurat hvilken form fartøyene vil ta, og selskapet eksperimenterer med flere ulike konsepter. Arbeidet er et ledd i Airbus' såkalte Urban Mobility-prosjekt, som innebærer å finne alternative og smidigere måter å transportere mennesker rundt i byområder på.

Vi har sett flere prototyper på flyvende biler tidligere, for eksempel denne modellen fra det amerikanske selskapet Terrafugia. Foto: Terrafugia

Hovedhensikten er å forsøke å løse trafikkutfordringene, særlig i de aller største byene, hvor befolkningsveksten er i ferd med å gjøre vanlig, landbasert trafikk mye vanskeligere.

Et annet prosjekt Airbus jobber med i den forbindelse er CityAirBus, som er en propellbasert, elektrisk og selvkjørende løsning designet for å frakte flere personer samtidig. De kommende, flyvende «bilene» blir trolig også en propellbasert løsning, som altså kanskje har mer til felles med helikoptre.

Booking med mobiltelefon

Akkurat hva vi har i vente er altså ennå uvisst, men Airbus har stor tro på at de flyvende løsningene er fremtiden, og at denne teknologien også kan kombineres med for eksempel den eksisterende mobilteknologien.

– Jeg er ingen stor fan av Star Wars, men det er ikke sprøtt å forestille seg at de store byene våre vil ha flyvende biler på himmelen. I en ikke altfor fjern fremtid vil vi bruke mobiltelefonene våre til å booke selvkjørte, flyvende taxier som vi lande ved døra vår, uten pilot, sier Enders på prosjektets hjemmeside hos Airbus.

