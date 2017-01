Nå kommer 4K-filmene med Dolbys HDR-teknologi

HDR har nok blitt den mest omtalte, nye TV-teknologien den siste tiden, men selv om både TV-er og 4K-Blu-ray-spillere nå kommer med støtte må også selve innholdet lages i HDR for å dra skikkelig nytte av teknologien. Nå skjer det saker og ting på denne fronten også.

I en pressemelding kunngjør Dolby nå at de har inngått et samarbeid med flere av de store filmstudioene i Hollywood om å slippe 4K-Blu-ray-filmer med sin egen HDR-teknologi Dolby Vision. Filmstudioene det dreier seg om er Warner Brothers og Universal Pictures, i tillegg til det mindre studioet Lionsgate.

Bedre enn HDR10

Samarbeidet skal resultere i at vi skal få se 4K-Blu-ray-filmer mastret i Dolby Vision en gang tidlig i år, uten at det foreligger et mer spesifikt tidspunkt. Det er heller ikke klart akkurat hvilke filmtitler vi har i vente i formatet.

Sammenligningsbilde av kvaliteten med og uten Dolby Vision, hentet fra selskapets hjemmeside. Foto: Dolby

Dolby Vision skal på en del områder være bedre enn den generiske HDR10-standarden, som er bygget inn i dagens 4K-Blu-ray-spillere. Blant annet er standarden i stand til å utnytte egenskapene til hver enkelt TV, for å automatisk optimalisere kvaliteten til hvert enkelt bilde

I tillegg er Dolby Vision kompatibel med begge standarder, mens generisk HDR ikke er i stand til å vise Dolby Vision-innhold. Dolby Vision skal også by på vesentlig høyere lysstyrke, med en maksgrense på hele 4000 nits, der vanlig HDR opererer med rundt 1000 nits på det meste.

Selv om filmene altså snart skal dukke opp finnes det ennå ikke 4K-Blu-ray-spillere som støtter Dolby Vision-standarden, men som vi meldte nylig skal støtten være på vei til spillerne. De første modellene skal visstnok komme litt senere i år. Når det gjelder TV-er er Dolby Vision-støtte allerede på plass i et knippe TV-modeller, hovedsakelig fra LG.

LG skal snart lansere enda flere 4K-TV-er med Dolby Vision-støtte »