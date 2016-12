Nå kan du se HDR-videoer på YouTube med Samsungs TV-er

HDR er den nye bildeteknologien som er på alles lepper for tiden, og stadug flere kaster seg på bølgen. I november meldte vi at også den store videotjenesten YouTube hadde fått støtte for HDR-teknologien, og nå har du fått flere muligheter til å utnytte nettopp dette.

I en pressemelding kunngjør TV-giganten Samsung at TV-ene deres vil få global støtte for avspilling av HDR-innhold på YouTube. Støtten kommer i form av en utvidet utgave av YouTube-appen på TV-ene, som vil by på en egen HDR-avdeling.

Kun til kvanteprikk- og 4K-modeller

«Haken» er imidlertid at støtten kun kommer til 4K-TV-ene og TV-ene med den såkalte kvanteprikk-teknologien produsert i år, så du må altså være i besittelse av noen av Samsung nyere og mer kostbare modeller for å få glede av nyheten. Selskapet har dessverre ikke satt sammen en liste over hvilke spesifikke modeller det gjelder.

Dermed trenger du altså ikke å strømme HDR-innhold fra YouTube til TV-en, noe som vil kreve at du har en HDR-kompatibel strømmepinne, for eksempel den nye Chromecast Ultra.

YouTubes eget illustrasjonsbilde av forskjellen mellom et vanlig bilde og et HDR-bilde. Foto: YouTube

Ifølge Samsung vil det samtidig med lanseringen av den nye YouTube-appen også komme et lass nye HDR-videoer fra diverse innholdsprodusenter på YouTube. Det er ikke så fryktelig mye HDR-innhold som er tilgjengelig ennå, men opplastingen vil nok skyte fart ganske snart.

HDR-teknikken gir et større spenn av farger, hvitere hvitt og svartere svart. noe som blant annet gir mer detaljer i mørke deler av bildet. Teknologien har mye å si for bildekvaliteten og er behørig bejublet, også av oss her på verket.

(Via Engadget)