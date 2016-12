Messenger «låner» en rekke nye kamerafunksjonen fra Snapchat

Etter at Facebook ikke klarte å sikre seg den populære appen Snapchat har selskapet i stedet valgt plan B, som er å «herme» etter tjenesten. Nå melder Facebook at de har lansert nye funksjoner som nok en gang etterligner Snapchat.

Kamerafunksjonen i Facebooks populære meldingsapp Messenger har nemlig nå fått seg et aldri så lite løft som blant annet innebærer at man kan legge til ulike effekter på bildene – i beste Snapchat-stil.

3D-masker med mer

Effektene inkluderer 3D-masker, rammer, klistremerker og en rekke andre spesialeffekter som du kan bruke til å krydre videoene og selfie-bildene. Du kan også skrible på videoene og bildene med fingrene.

Ifølge Facebook finnes det flere tusen ulike effekter å velge mellom, og selskapet skal sågar ha samarbeidet med kunstnere fra hele verden i utviklingen av de nye, visuelle effektene.

Foto: Facebook

Lag fargerike tekstmeldinger

I tillegg til dette har Facebook også gjort selve kamerafunksjonen mer tilgjengelig ved å vise utløserknappen nederst i vinduet med Messenger-kontaktene, samtidig som den også er lett tilgjengelig i selve samtalevinduene.

Oppdateringen inneholder også en ny funksjon i form av et nytt palett-ikon ved siden av utløserknappen inni kameraet. Ved å trykke på denne får du opp en blank skjerm du kan skrible på og skrive tekst, for å sprite opp tekstmeldingene dine. De nye funksjonene rulles ut globalt i disse dager, men det er uvisst når de blir tilgjengelig for alle.

(Via The Verge)