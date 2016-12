Nå kan du bestille det første tastaturet som er koblet til nettskyen

I sommer meldte vi om det som trolig er verdens første tastatur som er koblet til nettskyen, nemlig 5Q, utviklet av det amerikanske selskapet Das Keyboard. På selskapets hjemmesider er tastaturet nå endelig lagt ut for forhåndsbestilling.

Tastaturet har en amerikansk pris på 229 dollar, cirka 2000 kroner, men det er ennå uvisst akkurat hva den norske prisen kommer til å bli.

Das Keyboard 5Q startet på finansieringsnettstedet Kickstarter, hvor det endte opp med å samle inn hele 580 000 dollar, som var nesten seks ganger så mye som det opprinnelige finansieringsmålet. Det er med andre ord et populært produkt.

Toveiskommunikasjon

Tanken bak konseptet er at tastaturet ikke bare skal fungere som en «input»-enhet, men skal også kunne kommunisere med brukeren. Mer konkret betyr dette at tastaturet er utstyrt med lys på enkelt tast som kan kontrolleres over Internett.

Tastaturet kommuniserer informasjon via Internett-kontrollerte lys på hver enkelt tast. Foto: Kickstarter

Disse lysene skal kommunisere ulike typer informasjon til brukeren, basert på farge og hvilke taster som lyser opp, og meningen er altså at brukere skal kunne programmere dette selv.

For eksempel kan bestemte taster programmeres til å gi deg varslinger om e-poster eller andre typer innkommende meldinger, eller gi deg informasjon om vær, aksjekurser, CPU-bruk, nye bud på nettauksjoner du deltar i og mange andre ting.

Skal gi mer effektivitet

Ifølge produsenten er fordelen med å kommunisere via tastaturet at man slipper å distraheres av for eksempel mobiltelefoner og ørten nettleser-faner. I stedet dukker informasjonen opp i brukernes naturlige synsfelt, slik at man ikke trenger å rette oppmerksomheten andre steder, som igjen skal føre til bedre effektivitet.

Maskinvaremessig er tastaturet mekanisk, med brytere som opererer med en lav nedtrykkskraft på 45 gram og også et lavt innslag på bare 1,5 millimeter. Mer teknisk informasjon finner du på produktets Kickstarter-side, og se også introduksjonsvideoen under.

