Nå har Facebook begynt å merke «falske nyheter» i Europa også

Vi meldte nylig at Facebook har planer om å ta grep for å komme såkalte falske nyheter til livs, et fenomen som har økt kraftig i omfang den siste tiden. Nå skal det nye systemet visstnok gjennomgå en stor og viktig test. melder CNN.

I forbindelse med det forestående valget i Tyskland skal Facebook nemlig begynne å merke nyheter de anser som falske for tyske brukere av nettstedet.

Frykter amerikanske tilstander

Systemet har allerede blitt iverksatt på testbasis i USA, og bakgrunnen for at det nå utvides til Tyskland skal være at man frykter en bølge av systematisk feilinformasjon som kan bidra til å påvirke utfallet av det tyske valget, Mange hevder dette skjedde i USA i forbindelse med det ferske presidentvalget.

Muligheten til å merke omstridte saker er blant Facebooks nye tiltak. Foto: Facebook

Som New York Times meldte nylig har tysk etterretning uttrykt stor bekymring for at det samme kan skje i Tyskland, og etterretningsbyråer i landet mener sågar de har funnet bevis for at det pågår forsøk på å påvirke valget som skal avholdes i september i år.

Testingen av det mye merkesystemet skal komme i gang i Tyskland i løpet av de kommende ukene, og en talsperson for Facebook uttalte overfor CNN at de skal utvide til atter nye land etter hvert. Hvorvidt Norge, som også skal avholde valg i år, er på listen er uvisst.

Ikke perfekt

Det nye systemet til Facebook benytter det som skal være uavhengige organisasjoner til å sjekke fakta og sannhetsverdien rundt nyhetene som publiseres. Ved hjelp av rapporterer fra brukere, og med andre midler, vil disse organisasjonene bidra til merking av nyheter som er «omstridte», slik at folk får anledning til å ta nyheten med en klype salt.

Fremstøtet til Facebook har for øvrig allerede fått en del kritikk fra ulikt hold. Som blant andre The Guardian pekte på nylig betaler for eksempel ikke Facebook de uavhengige aktørene for faktasjekkingen, noe som kan føre til begrenset ressursbruk på arbeidet.

Dette kan blir et problem med tanke på at det er ressurskrevende å bedrive grundig faktasjekking. Det er også alltids en fare for at større grupper med politiske agendaer slår seg sammen om å merke ekte nyheter som falske nyheter. Disse og andre problemer vil Facebook trolig ta stilling etter at testingen har pågått en stund.

Facebook gjør suksess med den nye Stories-funksjonen i Instagram »