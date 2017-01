Samsung vannsikrer også sine nye billigmobiler

Samsungs A-serie har vært med oss siden første generasjon kom på markedet tidlig i 2015, i form av den originale Galaxy A3, Galaxy A5 og Galaxy A7. Ett år senere, i 2016, kom to oppfølgere, i form av Galaxy A3 (2016) og Galaxy A5 (2016). En A7 kom aldri hit til lands da.

Like før nyttår meldte imidlertid PhoneArena om at bilder av en helt ny generasjon har blitt lekket, og at instruksjonsmanualen til én av telefonene også er ute på nett. I dag kom også pressemeldingen fra Samsung som bekreftet A3- og A5-lansering også i Norge.

Blir vanntette – og alle får fingeravtrykksleser

Her vises Galaxy A5 (2017) og Galaxy A7 (2017). Foto: Samsung/Slashleaks

Det første, og mest oppsiktsvekkende, er at alle mobilene i A-serien fra og med 2017 vil være vanntette – akkurat som toppmodellene til Samsung har vært siden i år (om vi ser bort fra Galaxy S5 og Active-modellene). Videre vil alle tre også få fingeravtrykksleser, noe Galaxy A3 manglet i 2016-utgave. Dette blir dermed Samsungs billigste alternativ med denne teknologiske finessen på plass.

Utseendemessig har ikke utviklingen vært så stor, men glasset bak ser nå ut til å få den samme krummingen på langsidene som Galaxy S7/S7 Edge og den ulykkesbefengte Galaxy Note 7 har hatt. Utenom dette har også glasset på forsiden fremdeles 2,5D-utførelse, og alt annet ser ut som det ellers har gjort.

Om den heftigste modellen, Galaxy A7 (2017), kommer hit til lands i år vites ikke, men de to andre vil kunne kjøpes i norske butikker.

Spesifikasjonene blir som følger:

Galaxy A7 (2017) Galaxy A5 (2017) Galaxy A3 (2017) Skjerm 5,7" Super AMOLED, 1920x1080 5,2", Super AMOLED, 1920x1080 4,7 " Super AMOLED, HD Hovedkamera 16 megapiksler, F1.9 16 megapiksler F1.9 13 megapiksler Frontkamera 16 megapiksler, F1.9 16 megapiksler F1.9 8 megapiksler Prosessor Exynos 7880 åtte kjerner @ 1,9 GHz Exynos 7880 åtte kjerner @ 1,9 GHz Åtte kjerner @ 1,6 GHz Minne 3 GB 3 GB 2 GB Lagring 32 GB + microSD 32 GB + microSD 16 GB + microSD Batteri 3600 mAh 3000 mAh 2350 mAh Dimensjoner 156,8 x 77,6 x 7,9 mm 146,1 x 71,4 x 7,9 mm 135,4x 66,2 x7,9 mm

Joda, USB Type-C og hodetelefoninngang er å finne her. Foto: Samsung/Slashleaks

Alle telefonene kommer foreløpig med Android Marshmallow.

Vanntettingen er for øvrig etter den tøffe IP68-standarden for alle modellene, og de skal dermed tåle å ligge minst 30 minutter, maks 1,5 meter under vann. Også NFC og Samsung Pay-støtte er på plass. Alle får dessuten den nye USB Type-C som ladeinngang. Hodetelefoninngang er stadig på plass.

Fargevalget for de nye A-modellene er «black sky», «gold sand», «blue mist» og «peach cloud».

Prisen for telefonene blir veiledende 4.990 kroner for A5 og 3.490 kroner for A3. Telefonene lanseres 3. februar, men kan forhåndsbestilles fra 13. januar.

Les også testen av Samsungs billigste A-modell:

TEST: Galaxy A3 (2016) er ett av de beste kjøpene i sin klasse »

(Kilde: GSMArena, PhoneArena)