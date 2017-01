Mobilbetalingstjenesten Strex har fått millionbot fra forbrukerombudet

I november i fjor sendte Forbrukerombudet et brev til Strex med en bot på én million kroner (tvangsmulkt). Forbrukerombudet mener Strex har overtrådt et vedtak fattet i Markedsrådet et år tidligere.

Forbrukerombudet opplyser til Tek at avgjørelsen i Markedsrådet dreide seg om at det er noen krav til å inngå avtaler med kundene før de kan ta i bruk Strex som betalingsformidler.

Manglende avtaler gjør det uklart for forbrukerne

Strex er en betalingstjeneste som lar deg betale for varer og tjenester gjennom mobilabonnementet ditt. Du trenger verken bankkort eller betalings-app, som betyr at ting du betaler for med Strex blir fakturert på mobilregningen.

Hensikten er at det skal være enkelt og raskt å ta i bruk, men etter Forbrukerombudets syn blir dette litt i enkleste laget, og er i strid med reglene i finansavtaleloven for bruk av betalingstjenester.

I praksis innebærer dette at kundene må registrere seg og aktivt inngå en avtale med Strex om å bruke Strex som betalingsformidler.

– Det er positivt at forbrukerne får tilgang til nye betalingstjenester, men det er viktig å sikre en tydelig og klar avtaleinngåelsesprosess slik at forbrukerne er klar over at de inngår en avtale om en betalingstjeneste og kjenner innholdet i denne, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet, Miriam Karlsen.

– Ved å fortsette å formidle betalinger uten at disse avtalene er på plass, mener vi at Strex har brutt Markedsrådets vedtak, sier Karlsen.

Strex formidler betalinger for tjenester som parkering, kollektivtransport, lading av elbil, piggdekkoblat og fiskekort.

Strex tilbakeviser millionbot

Strex tilbakeviser kravet, og er helt uenig i Forbrukerrådets vurdering. Strex har i brev til Forbrukerombudet påklaget vedtaket med begjæring om at vedtaket oppheves.

Tove Mette Dramstad er daglig leder i Strex. Hun har god tro på at tvangsmulkten vil frafalles. Pressefoto: Strex.no

Daglig leder i Strex, Tove Mette Dramstad, sier til Tek at formidling av betalingstjenester for de tjenestene som Forbrukerombudet trekker frem i sitt vedtak, kommer inn under unntaket i finansavtalelovens bestemmelser.

– Det kreves ikke konsesjon for betalingsformidling av denne typen tjenester, sier Dramstad.

At noe er konsesjonsbelagt medfører en tyngre registreringsprosess for forbrukeren, noe som kompliserer betalingsprosessen.

Ifølge Strex kommer det også ny lovgivning i begynnelsen av 2018, som sier tydelig at for eksempel kjøp av elektroniske billetter ikke er konsesjonspliktig.

Klagen er nå til behandling hos Forbrukerombudet.

Bussbilletter og parkeringsavgift

Strex brukes blant annet til å betale for kollektivtransportbilletter hos Ruter, Skyss, ATB og Kolombus, parkeringsavgift hos EasyPark, bidrag til Redd Barna, musikktjenesten Tidal, og for aviser som for eksempel VG+ hos Schibsted.

Tjenesten eies av mobiloperatørene Telenor, Telia og Ice.net. Mobiloperatørene vil med Strex ta sin del av kaka i mobilbetalingsmarkedet i Norge, og tar opp kampen med Vipps, Mcash og Mobile Pay.

Forskjellen på Strex og de tradisjonelle betalingstjenestene er blant annet at du ikke trenger å bruke noen app og at ingen kort- eller kontoinformasjon lagres på telefonen din. Betalingene skjer via SMS, og belastes på den vanlige mobiltelefonregningen din.

Strex kan brukes på Finn.no

Foreløpig brukes Strex for det meste til å betale for tjenester, ikke fysiske varer. Men Strex opplyser på sine nettsider at du også kan bruke Strex til å betale for ting på Finn.no.

– Per i dag har Strex en begrensing på transaksjonsbeløp opp til tusen kroner. Strex har 2,5 millioner aktive brukere i måneden i Norge. I gjennomsnitt er hver transaksjon på omtrent 17 kroner, sier Dramstad.

I september i fjor kjørte Strex i gang med sin første store reklamekampanje for å gjøre betalingstjenesten kjent i markedet. Kampanjen omfattet digitale filmer og reklameplakater utendørs.

Les vår analyse: Hvorfor bruker ikke flere mobilen til å betale med?