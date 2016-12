Microsoft utfordrer Google Home med egen smarthøyttaler

Teknologiaktørene har startet kappløpet om å invadere hjemmet ditt med smarte høyttalere som skal fungere som stemmeaktivert kontrollsenter for alle dine Internett-relaterte gjøremål i hverdagen. Google lanserte nylig sitt Home-konsept, men nå skal også Microsoft være med på moroa.

På Windows-bloggen meldes det nemlig at Microsoft har inngått et samarbeid med den kjente Hi-Fi-aktøren Harman Kardon om en ny høyttaler som skal integrere Microsofts stemmeassistent Cortana.

Slapp teaservideo

Det foreligger ikke så mange detaljer foreløpig, men en tilhørende teaser-video gir oss i alle fall noen opplysninger. I beskrivelsen av videoen kommer det frem at det dreier seg om en stemmeaktivert høyttaler, og etter selve videoen å dømme får høyttaleren et rundt og tilsynelatende stilrent design.

Harman Kardon-samarbeid kan gi skikkelig gromlyd. Foto: Microsoft

Produktet ser i utgangspunktet ikke ut til å bli helt ulik Google Home-høyttaleren. Med Harman Kardon på laget er meningen imidlertid at høyttaleren skal skille seg ut ved å levere ekstra solid lydkvalitet. Microsoft bruker begrepet «premium-lyd» i beskrivelsen.

Høyttaleren skal lanseres neste år, men noe nærmere tidspunkt er ennå ikke angitt. Microsoft lover at mer informasjon skal deles snart. Selskapet har allerede signalisert en bred satsing på stemmeassistenten sin, og for litt siden kunne vi melde at ambisjonen er å integrere Cortana i alle mulige produkter med skjermer, inkludert brødristere og kjøleskap.

Under ser du teaservideoen til den kommende Cortana-høyttaleren.

(Via Slashgear)