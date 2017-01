Microsoft har bekreftet Surface Book-lansering i Sverige

Da vi skrev at Surface Book-lanseringen nærmet seg med stormskritt før jul, var datoen vi hadde direkte fra Microsoft Norge at de planla et arrangement 11. januar.

Den datoen er nå forbi, og vi har fått høre at de ikke var helt i mål enda.

– Kommer med dato

Nå har imidlertid Microsoft Sverige bekreftet at maskinen vil bli tilgjengelig for söta bror i løpet av våren, i en pressemelding som ble sluppet før helgen.

Microsoft Norge har imidlertid ikke så mye mer å si foreløpig, men det lar seg likevel lese mellom linjene at det kommer til å skje noe rimelig snart.

Surface Book med Performance Base har dedikert grafikk og opptil 16 timers batterilevetid. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

– Vi kommer tilbake med dato for lansering i Norge så snart vi får bekreftet dato, skriver Microsofts Windows- og Surface-sjef Christian Almskog i en SMS til Tek.no.

Surface Book er Microsofts første egenutviklede laptop. Den har en 13,5 tommer stor avtagbar skjerm med oppløsning på 3000x2000 piksler og støtte for penn.

Bedre ytelse og batteri

Den 13,5 tommer store skjermen er avtagbar, om du skulle ønske å bruke den som nettbrett. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

I høst ble det også lansert en egen modell "with Performance Base", som tilføyde en langt kraftigere grafikkløsning (Nvidia GTX 965M), i tillegg til en solid boost i batteritid - opp fra 12 til 16 timer.

Vekten på de to modellene er henholdsvis 1,51 og 1,69 kilo, og vi sutret litt i vår sniktitt over at Surface Book ikke var tilgjengelig i Norge da vi så på den i New York i november.

Snart ser det heldigvis ut til at det blir en endring på det.

