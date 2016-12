Messenger lar deg nå ha videosamtaler med flere personer samtidig

Facebook og den tilhørende meldingsappen er stadig i utvikling, og nå melder selskapet om en ny oppdatering av Messenger som er av ganske stor betydning. Tjenesten har nemlig fått støtte for gruppe-videosamtaler.

Den nye funksjonen fungerer enkelt og greit ved at man hopper inn i eksisterende samtaler, eller starter nye, via videoikonet det øvre hjørnet i appen, og deretter kan du altså snakke med flere personer samtidig.

Opptil seks samtidig

Man kan få opp video av opptil seks personer på samme tid, og om det er flere enn dette i gruppen vil kun den «dominerende» taleren vises til alle de andre som er med i videosamtalen. Opptil 50 venner kan bli med for å bare lytte eller delta med kun stemmen.

Foto: Facebook

Når man trykker på videoikonet vil alle i gruppen automatisk bli varslet, og man kan da bli med i videosamtalen ved ett enkelt trykk. Du kan også foreta en direkte videosamtale-oppringning av et utvalg personer eller hele gruppen.

Den nye funksjonen er det neste logiske steget for videosamtalefunksjonen i Messenger, som først ble introdusert så sent som i april i fjor. Oppdateringen er i ferd med å bli rullet ut på verdensbasis i disse dager, og det er uvisst akkurat når den blir tilgjengelig for alle brukere.

(Kilde: Pressemelding)