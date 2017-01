Mesh-nettverk kommer for fullt. Her er Linksys' løsning

Like før jul testet vi Netgears Orbi-system, ett av de første mesh-aktige systemene som er tilgjengelig for forbrukere i Norge. Vi meldte også at mesh-teknologien nå er på full fart inn i forbrukermarkedet (Tek Ekstra), og i dag slipper en av de andre gigantene i nettverksmarkedet sin løsning.

Linksys Velop heter løsningen, sannsynligvis et spill på det engelske ordet envelop, eller omslutte på norsk. Målet er nemlig å fylle hele huset ditt med wifi-signaler ved hjelp av to, tre eller enda flere ruterenheter som snakker sammen slik at du kan bevege deg fritt uten å måtte tape signal.

Kostbar løsning

Velop er større enn en del av tobåndsalternativene, men mindre enn Netgears Orbi. Foto: Linksys

Linksys-systemet blir blant de dyreste der ute, med en pris på 499 dollar for tre enheter. Til sammenlikning koster en trepakk med Googles Wifi-rutere 299 dollar, men i motsetning til Google, Eero, Luma og flere av de andre konkurrentene på markedet er Velop trebåndsrutere. På samme måte som Netgear Orbi bruker den derfor ett av båndene til å kommunisere mellom ruterne, slik at du slipper noe dropp i hastigheten når du beveger deg vekk fra hovedruteren.

Linksys sier også at Velop skal være enda raskere enn Orbi ved at den bruker ulike bånd til å koble sammen ulike rutere, i stedet for å kun bruke ett 5 GHz-bånd til denne kommunikasjonen, skriver The Verge.

Vi har sett Velop demonstrert i Teks kontorer, og de er kanskje ikke veldig vakre, men tar uansett mindre plass enn Netgears rimelig store Orbi-enheter. Hver ruter har to ethernet-porter om du skulle trenge kablet tilkobling noe sted i huset.

Mobiloppsett

Velop skal være svært enkel å sette opp, noe som håndteres i sin helhet gjennom en mobilapp. Systemet har også støtte for Amazons Alexa-assistent, men den støtten begrenser seg foreløpig til å skru gjestenettverket av og på og å lese wifi-passordet høyt.

To Velop-enheter skal kunne dekke omtrent samme areal som to Orbi-enheter, altså rundt 350 kvadratmeter. Har du et større hus enn det vil du kunne kjøpe en trepakning.

Velop vil være tilgjengelig fra 15. januar hos både Elkjøp og Komplett. Veiledende pris for et sett med to vil være 3899 kroner, mens en trepakning veiledende vil koste 5499 kroner. En ekstra ruter vil koste 2299 kroner. Til sammenlikning koster Orbi et stykke under 5000 kroner for en ruter og en satellitt.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med test av Linksys Velop så fort vi har fått et testprodukt.