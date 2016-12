Med disse kan du ta med deg saftig surround-lyd på farten

LG er på hugget for tiden når det gjelder å lokke forbrukere med nye produkter som skal vises frem på den nært forestående CES-messen, blant annet en svevende høyttaler. Nå har selskapet avduket enda en lydrelatert nyvinning.

Tone Studio er navnet på et hodetelefon-lignende produkt som i realiteten er en bærbar høyttaler som du legger rundt halsen.

Personlig surroundlyd

Meningen er å sette brukere i stand til å spille av lyd og musikk uten å måtte ha noe på eller i ørene når du er på farten – og å rett og slett gi deg en lydopplevelse litt utenom det vanlige når du er hjemme.

Tone Free-ørepluggene kommer med en egen nakkebøyle som brukes til oppbevaring, lading og mobilvarsler. Foto: LG

Produktet inneholder fire høyttalere som ifølge LG gir brukeren personlig surround-lyd, og er beregnet både på avspilling av lyd i forbindelse med dataspill eller filmer og musikkstrømming. Produktet er utviklet i samarbeid med DTS og skal by på høy teknisk kvalitet og presis lydgjengivelse ved hjelp av hi-fi-dac.

Trådløse øreplugger

I tillegg til dette lanserer LG også et par nye, trådløse øreplugger kalt Tone Free. Disse har den egenskapen at de kommer med en nakkebøyle som du kan feste ørepluggene til når de ikke er i bruk. Bøylen brukes både til å lade opp pluggene og som et sikkert sted å oppbevare dem på farten.

Nakkebøylen gir deg også varslinger ved innkommende samtaler og tekstmeldinger med små vibrasjoner, og gir deg sågar muligheten til å besvare eller avvise samtaler med stemmekommandoer. Om du ikke har lyst til å bruke nakkebøylen til å lade pluggene kommer de for øvrig også med en egen ladekrybbe.

Pris, lansering og tekniske detaljer om de nye produktene er ennå ikke klare, men CES-messen vil antakelig gi oss de fleste svar.

