– Mac-utvikling er ikke lenger en prioritet hos Apple

Det er ingen hemmelighet at det er iPhone som er Apples største pengeku, og trenden har generelt vært relativt laber i senere år når det gjelder Mac-maskinene. Nå rapporterer Bloomberg at Apple tilsynelatende ikke har planer om å snu denne trenden med det første.

Kilder fra innsiden av Apple som nettstedet har intervjuet hevder nemlig at Mac-plattformen får langt mindre oppmerksomhet i disse tider enn hva den fikk tidligere, og at utviklingen av maskinene slettes ikke går på skinner lenger.

Trøbbel med Mac-utviklingen

Kildene melder blant annet om sviktende samarbeid mellom Mac-avdelingen og design- og programvareavdelingene, manglende styring fra ledelsen og tekniske utfordringer som forsinker lanseringen av nye Mac-produkter. Flere sentrale personer i Mac-avdelingen skal også ha forlatt selskapet.

Mac Pro har ikke blitt oppdatert siden 2013. Foto: Apple

Apple har også omorganisert avdelingen som jobber med programvareutvikling hos Apple på en slik måte at det ikke lenger finnes en egen avdeling for Mac-operativsystemene. I stedet finnes det nå kun én avdeling hvis hovedfokus er iOS.

Lange intervaller

Det er en kjent sak at Apples ofte er ganske trege med å oppdatere Mac-maskinvaren. Som Bloomberg peker på har for eksempel Mac Pro ikke blitt oppdatert siden den andre generasjonen ble lansert for temmelig nøyaktig tre år siden, og MacBook Pro oppdateres også med relativt lange mellomrom.

Mac-salget står for en mye mindre andel av Apples fortjeneste enn iPhone, men likevel er Mac-inntektene på ingen måte ubetydelige. I selskapets seneste kvartalstall kom det frem at Apple hadde 5,7 milliarder dollar i inntekter fra Mac-salget, mot 28 milliarder fra iPhone-salget. Det ble solgt 14 prosent færre Mac-maskiner i siste kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Apple har ikke kommentert opplysningene til Bloombergs kilder.

