LGs nye TV-er ser ut som bilder du henger på veggen

Sørkoreanske LG hamrer begeistret på stortrommen i år når det gjelder TV-er. Selskapet har allerede kunngjort et knippe nye «nanocelle»-TV-er, og nå har LG dratt sløret av atter nye TV-er med fascinerende egenskaper.

Selskapets nye OLED-kolleksjon for 2017 består nemlig av modeller som går langt i å lokke designbevisste kunder. Ikke minst gjelder dette den nye W7-serien, bestående av to modeller i størrelsene 65 og 77 tommer.

W7-serien kommer med det LG kaller «barbérblad-tynn» profil. 65-tommersutgaven har faktisk en livvidde på kun 2,57 millimeter, noe som gjør at LG selv beskriver modellen som «barbérblad-tynn».

Foto: LG

Ligner på veggbilder

TV-en er laget for å henges rett på veggen ved hjelp av magnetiske fester, og siden det da knapt vil være noe avstand mellom TV-en og veggen, vil TV-en ifølge LG være til forveksling lik et veggbilde. Svært diskré design er med andre ord stikkordet her.

I tillegg til dette kommer W7-serien også med den avanserte HDR-løsningen Dolby Vision og lydteknologien Dolby Atmos.

W7-serien er imidlertid ikke den eneste serien LG viser frem på CES-messen. Selskapet har også ytterligere åtte andre, tynne OLED-modeller på gang i form av seriene G7, E7, C7 og B7, som kommer i størrelser fra 55 tommer til 77 tommer. Også disse modellene har Dolby Vision- og Dolby Atmos-støtte.

Pris og tilgjengelighet er ikke kjent, men LGs nye OLED-TV-er blir nok ikke direkte billige.

