LGs nye TV-er bruker «nanoceller» til å gi deg mye bedre bilde

OLED-teknologien sliter litt med å få den utbredelsen mange ventet, og mange har rett og slett latt være å satse på OLED til fordel for løsninger som forbedrer den gode, gamle LCD-teknologien. I en pressemelding kunngjør LG en ny slik løsning.

I år skal selskapet nemlig lansere tre nye 4K-TV-er som byr på noe LG kaller «nanoceller», som visstnok skal blåse nytt liv inn i LCD-panelene når det gjelder blant annet fargegjengivelse.

Absorberer overskuddslys

Nanocelle-løsningen innebærer ifølge LGs at LCD-panelene inneholder partikler med en størrelse på rundt én nanometer i diameter. Disse partiklene har den egenskapen at de absorberer overskuddsbølgelengder til lyset i TV-en.

Dette skal øke renheten til fargene på en slik måte at LCD-panelet blir i stand til å vise farger med mye høyere presisjon, som igjen innebærer at bildegjengivelsen vil være mer tro mot originalkilden.

LG peker på at bølgelengdene til de ulike fargene på vanlige TV-er kan blande seg, noe som fører til falmede farger og forringet fargepresisjon. Dette skal altså den nye løsningen rette på. Teknologien skal også sørge for at fargegjengivelsen er like god fra mange ulike synsvinkler.

De nye TV-ene fra LG skal by på god bildekvalitet ved hjelp av både solid HDR-støtte og nanoceller. Foto: LG

Skikkelig HDR-støtte

LG har også slått på stortrommen når det gjelder HDR-støtte med sine nye TV-er. De nye 4K-modellene støtter både HDR10, som er den generiske HDR-standarden, og Dolby Vision-standarden. Sistnevnte skiller seg ved at den er i stand til å utnytte egenskapene til hver enkelt TV, for å automatisk optimalisere kvaliteten til hvert enkelt bilde.

Modellene kommer også med en funksjon som heter HDR Effect, som innebærer å «oppskalere» vanlige SDR-bilder ved å analysere dem enkeltvis for å forbedre lysstyrke på spesifikke områder av bildet og heve kontrastnivået. Ellers skal modellene har et ganske lekkert og slankt design, hvor den spinkleste modellen ifølge LG måler 6,9 millimeter på det tynneste.

Pris og tilgjengelighet til den nye modellene er ikke kjent, men i likhet med så mange andre nye produkter som kunngjøres for tiden vil vi nok få vite mer på CES-messen.

