Kunne du tenkt deg en PC-skjerm med 4K-oppløsning og HDR?

4K-oppløsningen har som kjent vært med oss en stund, og nå er det HDR-teknologien som i stor grad har blitt den nye snakkisen på teknologifronten. Nå har LG avduket en ny skjermmodell med 4K-oppløsning som også har støtte for HDR.

Den nye skjermen bærer modellbetegnelsen 32UD99 og har en størrelse på 32 tommer, som altså rommer 3840 x 2160 piksler. Skjermen skal vises frem på CES-messen neste måned.

Masse farger og USB Type-C

Modellen er kompatibel med HDR10, som er den vanlige, generiske HDR-standarden. Teknologien går i korte trekk ut på at mørke og lyse deler av bildet gjengis i langt større detalj og at fargerommet er mye større enn med vanlig skjermteknologi, som gir mer naturlig fargegjengivelse.

LG 32UD99. Foto: LG

Alle de tekniske detaljene til LGs nye skjerm foreligger ennå ikke, annet enn at skjermen er i stand til å vise 95 prosent av det såkalte DCI-P3-fargerommet. Kravet for HDR-standarden ligger på 90 prosent, så skjermen ligger altså over kravet.

Panelet er av typen IPS, og modellen kommer også med USB Type-C-kontakt, som betyr at du for eksempel kan bruke den som ekstraskjerm til den nye MacBook Pro-modellen. Pris og lansering er ennå ukjent, men skjermen skal som sagt vises frem på CES-messen i januar, og da vil vi trolig få vite mer.

