LGs 4K- og 5K-skjermer til MacBook blir forsinket

Tidligere i år ble det klart at Apple avsluttet salget av sin egenproduserte Thunderbolt Display-skjerm, men i høst kom det frem at selskapet har inngått samarbeid med LG om å lansere både en 4K- og en 5K-skjerm til MacBook under navnet Ultrafine. Nå viser det seg at disse blir litt forsinket.

Skjermene skulle opprinnelig bli sluppet på markedet i begynnelsen av desember, men LG har bekreftet overfor nettstedet ReCode at modellene ikke er helt klare for markedet ennå.

21,5 og 27 tommer

Om man tar en titt på Apples nettbutikk kan man se at 5K-versjonen av den nye Ultrafine-serien vil være klar for utsending om 2-4 uker, mens 4K-utgaven ikke vil bli sendt ut før om 8-10 ukers tid. Ingen av dem vil altså bli aktuelle julegaver i år.

LG UltraFine 5K. Foto: LG

De to nye skjermene er på 21,5 og 27 tommer og byr på henholdsvis 4096 x 2304 og 5120 x 2880 piksler. Sistnevnte ble demonstrert på scenen under Apples arrangement, som vi rapporterte i vår live-dekning.

4K-skjermen kommer med fire USB Type-C-kontakter, og én USB Type-C-kabel følger med i pakken. 5K-skjermen kommer med tre USB Type-C-kontakter, én Thunderbolt 3-kontakt og en Thunderbolt 3-kabel.

Kamera, mikron og høyttalere

Nye MacBook Pro har som kjent hele fire USB C-porter. Ellers er begge skjermene av IPS-typen og har en lysstyrke på 500 cd/m².

5K-versjonen har både innebygget kamera, mikrofon og høyttalere, mens 4K-utgaven kun har høyttalere. Prisene ligger på henholdsvis 7090 kroner og 13 390 kroner, så de er altså ikke direkte billige.

