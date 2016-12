CES-messen nærmer seg med stormskritt, og i den forbindelse har produsentene begynt å gi forsmaker på hva som skal vises frem. Nå har LG dratt frem en ny lekkerbisken i form av en høyttaler med en litt uvanlig egenskap.

Den nye høyttaleren heter Levitating Portable Speaker og er en Bluetooth-høyttaler som rett og slett i stand til å sveve i løse luften.

Bruker elektromagneter

Høyttaleren kommer med en stor base som ved hjelp av kraftige elektromagneter som sørger for å holde høyttaleren i luften uten noe for fysisk kontakt med underlaget. Vi har allerede sett lignende løsninger med blant annet ladere.

Foto: LG

Høyttaleren har i tillegg den artige egenskapen at den automatisk senkes ned på basen når den begynner å gå tom for strøm. Her vil den lades opp igjen trådløst, helt uten at brukeren trenger å løfte en finger. Batteritiden skal ligge på 10 timer.

Egen basshøyttaler

Levitating Portable Speaker er en sylinderformet høyttaler som sender ut lyd i alle retninger, og ved hjelp av en basshøyttaler som er bygget inn i basen, skal høyttalerne ifølge LG være i stand til å levere skikkelig dyp bass. IPX7-sertifisering er også på plass, som betyr at den tåler vann dersom du vil bruke den utendørs.

Utover dette foreligger det ennå ikke så mange tekniske detaljer om LGs svevende høyttaler. Den skal som sagt demonstreres på CES-messen i januar, så da vil vi trolig få vite mer.

