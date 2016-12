LG lanserer sin første laserprojektor i kompakt format

Projektorer kommer i mange varianter, og de bærbare utgavene begynner nå også å bli ganske tallrike. I en fersk pressemelding har LG nå dratt sløret av sin første laserprojektor i en kompakt innpakning som gjør den lett å flytte på.

Den nye projektoren heter ProBeam og skal vises frem på CES-messen i januar. Produktet er ifølge LG ment å kombinere fleksibilitet og en høy ytelse som de håper vil gjøre det attraktivt for hjemmekino-brukerne.

Full HD og 2000 lumens

Projektoren opererer med vanlig, full HD-oppløsning på 1920 x 1080 piksler og en lysstyrke på høyst brukbare 2000 lumens, som skal gjøre den velegnet også i dagslys. Den kan enkelt kobles til Bluetooth-enheter som hodetelefoner eller høyttalere, og Miracast-støtte er også på plass, slik at du kan blåse opp bilder fra for eksempel mobilen på veggen.

LG ProBeam. Foto: LG

ProBeam har ellers et stående design, og med en vekt på 2 kilogram mener LG at projektoren er verdens letteste i sitt slag, altså blant full HD- laserprojektorer med nevnte lysstyrke.

Selskapet bedyrer også et projektoren har et «klassisk» design som gjør at den passer godt inn i ethvert interiør, men det blir jo selvsagt en ganske subjektiv vurdering. Ikke så mange flere tekniske detaljer foreligger ennå, men den skal altså vises frem på CES-messen i januar, og da vil vi nok få vite mer.

