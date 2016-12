LG lanserer nye «premium»-mobiler som er snille mot lommeboken

På CES-messen for et år siden dro LG sløret av et par nye mobiltelefoner med den egenskapen at de byr på «premium-design», men samtidig moderat innmat og lave priser, kalt K-serien. Siden den gang har flere modeller i serien kommet, og nå slipper LG hele fire nye.

Som tidligere er formålet med de nye K-serie-modellene å inkorporere funksjoner som vanligvis kun er tilgjengelig på dyrere mobiler i telefoner med vesentlig lavere prislapper.

LG Stylus 3. Foto: LG

Slipper også Stylus 3-oppfølger

De nye modellene heter K3, K4, K8 og K10 og kommer i skjermstørrelsene 4,5 til 5,3 tommer. I tillegg til dette lanserer LG også en ny mobil med skjermpenn kalt Stylus 3, som altså er oppfølgeren Stylys 2 – en mobil vi testet i mai i år.

Alle de nye mobilene skal vises frem på CES-messen i år, og priser og lanseringsdatoer er ennå ikke kjent.

Spesifikasjonene til de nye modellene er som følger:

K10:

Prosessor: MediaTek MT6750 1.5 GHz Octa-Core

Skjerm: 5.3 tommer HD In-cell Touch (1280 x 720 / 277ppi)

Minne: 2 GB LPDDR3 RAM / 16 eller 32GB eMMC ROM / microSD

Kamera: Front: 5 MP. Bak: 13 MP

Batteri: 2800 mAh (utskiftsbart)

Operativsystem: Android 7.0 Nougat

Størrelse: 148,7 x 75,3 x 7,9 mm

Vekt: 142 gram

Nettverk: LTE / 3G / 2G

Tilkobling: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 / NFC

Farge: Sort / Titan / Gull

Fingeravtrykkleser

K8:

Prosessor: Snapdragon 425 1.4 Quad-Core

Skjerm: 5.0 tommer HD In-cell Touch (1280 x 720 / 294ppi)

Minne: 1,5 GB LPDDR3 RAM / 16 GB eMMC ROM / microSD

Kamera: Front: 5 MP. Bak: 13 MP

Batteri: 2500 mAh (utskiftbart)

Operativsystem: Android 7.0 Nougat

Størrelse: 144,8 x 72,1 x 8,09 mm

Vekt: 142 gram

Nettverk: LTE / 3G / 2G

Tilkobilng: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 / NFC

Farger: Sølv / Titan / Mørkeblå / Gull

K4:

Snapdragon 210 1.1 GHz Quad-Core

Skjerm: 5.0 tommer FWVGA In-cell Touch (854 x 480 / 196ppi)

Minne: 1 GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD

Kamera: Front: 5 MP. Bak: 5 MP.

Batteri: 2500 mAh (utskiftbart)

Operativsystem: Android 6.0.1 Marshmallow

Størrelse: 144,76 x 72,6 x 7,9 mm

Vekt: 135 gram

Nettverk: LTE / 3G / 2G

Tilkobling: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Farger: Titan / Sort

K3:

Snapdragon 210 1.1 GHz Quad-Core

Skjerm: 4,5 tommer FWVGA On-cell Touch (854 x 480 / 218ppi)

Minne: 1 GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD

Kamera: Front: 2 MP. Bak: 5 MP

Batteri: 2100 mAh (utskiftbart)

Operativsystem: Android 6.0.1 Marshmallow

Størrelse: 133,9 x 69,75 x 9,44 mm

Vekt: 132 gram

Nettverk: LTE / 3G / 2G

Tilkobling: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Farge: Sort

Stylus 3: