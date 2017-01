Her er Lenovos nyeste spillsatsing

Lenovo er kanskje ikke en produsent du først og fremst assosierer med spillmaskiner, til tross for at vi tidligere har testet et og annet fra den kanten. Nå tar selskapet uansett grep for å tydeliggjøre satsingen sin på spillbærbare ved å lansere en helt ny spillserie kalt «Legion».

Legion er resultatet av det Lenovo beskriver som samtaler med tusenvis av spillere, der de har tatt til seg råd og tips om hva som er riktig fokus for en spillbærbar.

GTX 1060 blir kraftigste grafikkløsning

Lenovo Legion Y720. Foto: Lenovo

Helt konkret lister Lenovo opp ytelse (!), skjerm, lyd, VR og RGB-belyste taster som viktige egenskaper spillere rett og slett krever er på plass på en spillbærbar i 2017. Her er det, i alle fall med basis i de tre første punktene, fristende å lime inn en «You don't say-meme», men vi går heller over til selve maskinene.

Lenovo Legion Y520. Foto: Lenovo

Først ute i den nye Legion-familien er de to 15,6-tommerne Legion Y720 og Legion Y520, der strengt tatt bare førstnevnte virker å bli en skikkelig «spillbærbar». Y720 kommer nemlig med GTX 1060-grafikk med 6GB minne fra Nvidia, mens lillebroren får den langt svakere GTX 1050-Ti-grafikkbrikken.

Lenovo Legion Y720. Foto: Lenovo

Begge drives av prosessorer fra Intels splitter nye 7. generasjon «Kaby Lake»-familie.

Mens storebroren i serien kan konfigureres med enten en i7-7700HQ- eller en i5-7300HQ-prosessor, vites det ikke hvilken prosessor(er) minstemann blir å se med. Begge får likevel de samme 16GB DDR4-minne å støtte seg på.

Y720 kan utstyres med et høyoppløst 4K-panel, mens Y520 får et panel som står mer i stil med grafikkbrikken – og byr dermed på Full HD-oppløsning. Begge er uansett av IPS-typen med antirefleksjonsbelegg.

Når det kommer til lagring kan du velge mellom PCIe-enheter med 128GB til 512GB kapasitet, eller tradisjonelle snurredisker om lagringsbehovet ditt er stort og hastighet ikke en prioritet.

Dolby Atmos-sertifisert

Lenovo Legion Y720 støtter Dolby Atmos-standarden. Foto: Lenovo

Lydmessig slår visstnok Y720 seg på brystet med Dolby Atmos-sertifiserte lyd som takket være presisjonen skal «gi deg en taktisk fordel» i spill – riktig nok først når du kobler inn hodetelefoner, da – men det er vel noe enhver «gamer» gjør.

Merk at «Overwatch» er det eneste storspillet som så langt støtter Dolby Atmos, og at støtte for denne standarden må bygges inn av spillutvikleren i hver enkelt tittel for å utgjøre noen forskjell.

Lenovo Legion Y720 kan konfigureres med et RGB-tastatur. Foto: Lenovo

Ingen av maskinene bemerker seg med batteridriftstiden, som er oppgitt til henholdsvis fem og fire timer for Y720 og Y520. Kanskje kan du hale et par ekstra minutter ut av storebror ved å slå av showet det LED-belyste RGB-tastaturet sørger for, et show som forresten ei blir å se hos lillebror, som «bare» kan skilte med en simpel rødfarge i mørke.

Hvor er entusiastmodellen?

Begge maskiner får 802.11ac-nettverk og støtte for blåtann 4.1, men kun Y720 får en Thunderbolt-port (USB Type-C-kontakt) med støtte for å sende ut både bilde, strøm og data.

Utseendemessig minner maskinene om det Lenovo har vist tidligere, og ser ikke ut til å by på noen revolusjonerende design for spillbærbare. Her finner vi mye rødt og sort, «futuristiske» designdetaljer og et forholdsvis stort kabinett lappet sammen av flere ulike materialer og deler. Vekten vil ligge på omtrent 2,4 kg for Y520 og 3,2 kg for Y720.

Prisene starter på 1400 dollar for Y720 og 900 dollar for Y520. Salgsstart over dammen meldes å være henholdsvis april og februar.

Vi håper Legion-serien snart utvides med sterkere skyts for å gjøre den mer attraktiv for entusiaster. Konkurrentene Asus, MSI og Acer satser nemlig alle sammen for fullt på spillmaskiner med langt heftigere GTX 1070- og GTX 1080-grafikk – noe som får det til å se ut som Lenovo inntil videre bare har dyppet tåa i vannet.

(Kilde: Pressemelding)