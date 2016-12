Det er snart nytt år og Tek.nos julekalender går mot slutten. Ettersom vi stadig har noen godbiter på lager holder vi det likevel gående noen dager til for alle som stikker innom oss for å prøve lykken.

Premien i dagens kalenderluke er et sett T20i-ørepropper fra RHA. Premien har en verdi på 2000 kroner og er gitt av RHA.

RHA T20i. Foto: RHA

Fordi de er så kjekke å ha når du dagpendler, er på reisefot eller bare ønsker å lytte til musikk uten å forstyrre andre hjemme, er ørepropper noe de aller fleste av oss allerede har liggende. Alt for ofte ser en likevel de hvite Apple-øreproppene eller andre «medfølgende» ørepropper med dårlig ergonomi og svak lyd i bruk. Lyden blir selvsagt bedre med et par skikkelige ørepropper, og mens vi ikke har testet dagens kalenderpremie bør denne for mange by på en solid oppgradering av musikken de hører på.

RHA-ørepluggene T20i er støpt i rustfritt stål og leveres med tre ulike akustiske filtre som kan byttes ut og lar deg justere klangbalansen slik du vil ha den. Elementene, kalt DualCoil, er håndlaget og drives av en dobbelspole hvor hver del av denne tar seg av henholdsvis mellomtone/diskant, og bass.

Det følger med ti forskjellige silikon- og skumpropper slik at du kan finne et par som passer godt for ørene dine. På ledningen finner du en fjernkontroll og mikrofonslik at settet kan benyttes som handfri.

Vi håper alle får en fortsatt fin førjulstid, og ønsker lykke til med spørsmålene!

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag. Vinnerne av lukene blir publisert på førstkommende mandag. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.