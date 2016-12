Etter at hele familien har spist og godtet seg, fylt stuen med gavepapir og nissen har dratt inn overraskende mye søle og skit til å ha kommet rett fra en ren og snødekket Nordpol, oser det kanskje ikke julerent av huset lenger. Selv om det ikke er rengjøring som står øverst på ønskelisten i jula kan det som skjuler seg bak dagens utvidede kalenderluke kanskje hjelpe litt på motivasjonen – eller enda bedre – resultatet.

Premien i dagens kalenderluke er nemlig den trådløse støvsugeren V8 fra Dyson. Premien har en verdi på 6300 kroner og er gitt av produsenten.

Dyson V8. Foto: Dyson

Fremtiden skal være trådløs ikke bare for kommunikasjon, men for rengjøringsverktøy, mener Dyson. Deres oppdaterte håndholdte V8-støvsuger er derfor ikke bare trådløs, men den skal gjøre en like god jobb som en tradisjonell «kablet» støvsuger, skal vi tro selskapet.

Støvsugeren går på batteristrøm, og ved å holde inne en bryter på håndtaket er du i gang med rengjøringen. Ifølge Dyson kan du forvente mellom 7 minutter (høy ytelse) og 40 minutter brukstid på en fullading. V8 kommer med forlengelsesrør og ulike rengjøringshoder for forskjellige gulv og flater. Ifølge Dyson gir V8 det lettere og raskere å gjøre rent takket være bedre manøvrering og mindre last å dra rundt på mens du rengjør.

Lei av å gjøre jobben selv?

Vi håper alle koser seg med seg og sine i romjulen, og ønsker lykke til med spørsmålene!

