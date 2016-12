Julaften er over og nissefar har offisielt dratt tilbake til Nordpolen igjen, men her i Tek.no har vi på ingen måte planer om å gi oss med å dele ut gaver riktig ennå. Vi har nemlig så mange premier at vi holder det gående ut året og vel så det. Sjekk derfor innom hver dag for å prøve lykken.

I dagens kalenderluke kan du vinne en en Spark 3 og Runner 3 med Bluetooth-hodetelefoner fra TomTom. Hele pakka har en verdi av omtrent 3500 kroner.

TomTom Spark 3 og Runner 3. Foto: TomTom

For de uinnvidde kan vi fortelle at dette altså er et par treningsklokker som både har GPS og pulsmåler innebygd – så vi snakker her om noe du kan bruke for å hjelpe deg med det sedvanlige nyttårsforsettet om å ta av de kiloene du gikk opp i jula.

Ellers har modellene den kjekke egenskapen at de kan spille av musikk helt på egen hånd, som altså betyr at du ikke trenger å drasse med deg mobilen på løpetur.

Runner 3 og Spark 3 kommer med nye og tynne armbånd, som ifølge TomTom er like egnet til daglig bruk som til tøffe treningsøkter. Klokkene er også vanntette.

Vi håper alle får en fortsatt fin julefeiring, og ønsker lykke til med spørsmålene!

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag. Vinnerne av lukene blir publisert førstkommende mandag. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.