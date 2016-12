Julaften er over og nissefar har offisielt dratt tilbake til Nordpolen igjen, men her i Tek.no har vi på ingen måte planer om å gi oss med å dele ut gaver riktig ennå. Vi har nemlig så mange premier at vi holder det gående ut året og vel så det. Sjekk derfor innom hver dag for å prøve lykken.

Premien i dagens kalenderluke er en Polar M600 og en Polar A360 til en verdi av omtrent 5000 kroner.

Polar M600 gir deg smartklokke, pulsklokke og aktivitetsmåler i ett. Og den måler pulsen rett på håndleddet. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Polar A360. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Dersom du gikk glipp av gårsdagens mulighet til å vinne treningsklokker, får du altså en ny mulighet i dag. Både den lille Polar A360 og det større flaggskipet Polar M600 gir deg pulsmåling rett på håndleddet og generell oversikt over aktivitetsnivået.

Begge klokkene kan brukes både til trening og fritid, men vi må jo innrømme at den enklere A360 passer seg litt bedre til «hverdagsbruk» med mindre du ønsker å se ekstremt sporty ut.

M600 har på sin side 4 GB innebygget minne, så du kan overføre lydfiler og lytte via bluetooth-hodetelefoner på treningsturen.

Vi håper alle får en fortsatt fin julefeiring, og ønsker lykke til med spørsmålene!

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag. Vinnerne av lukene blir publisert førstkommende mandag. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.