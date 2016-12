Julaften er over og nissefar har offisielt dratt tilbake til Nordpolen igjen, men her i Tek.no har vi på ingen måte planer om å gi oss med å dele ut gaver riktig ennå. Vi har nemlig så mange premier at vi holder det gående ut året og vel så det. Sjekk derfor innom hver dag for å prøve lykken.

Blue Lola har et helt særeget utseende. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Premien i dagens kalenderluke er hodesettet Lola og Mikrofonen Yeti fra Blue, samt mulighet til å laste ned spillet Watch Dogs 2. Den samlede verdien er 4000 kroner.

Blue Yeti er en meget god mikrofon. Foto: Rolf B. Wegner, Tek.no

Ser du etter et trådbasert hodesett som skiller seg ut fra mengden, er Blue Lola noe som gjør nettopp dette.

Dette er et par store hodeklokker som byr på god lyd uansett hvilken musikksjanger du liker å høre på. Selv om dem store og robuste, har klokkene knakende god komfort å by på.

Sammen med hodesettet står også en meget god mikrofon på menyen. Med Yeti får du en frittstående modell som ikke står tilbake for noe når det kommer til kvaliteten du få på samtalene dine.

I tillegg får du med en nedlasting av spillet Watch Dogs 2, som burde sikre deg en heftig spill-opplevelse.

Vi håper alle får en fortsatt fin julefeiring, og ønsker lykke til med spørsmålene!

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag. Vinnerne av lukene blir publisert førstkommende mandag. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.