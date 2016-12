Julaften er over og nissefar har offisielt dratt tilbake til Nordpolen igjen, men her i Tek.no har vi på ingen måte planer om å gi oss med å dele ut gaver riktig ennå. Vi har nemlig så mange premier at vi holder det gående ut året og vel så det. Sjekk derfor innom hver dag for å prøve lykken.

Voyager 5200. Foto: Plantronics

Premien i dagens kalenderluke er to Plantronics Voyager 5200, og én Backbeat Pro 2. Verdien er rundt 4700 totalt.

Er du på jakt etter et godt håndfrisett så er Voyager 5200 blant de beste i sin klasse. Her får du en avansert mikrofon-bom som inneholder flere mikrofoner for å gi deg den beste samtalekvaliteten.

Backbeat Pro 2. Foto: Plantronics

Tidligere i år testet vi en rekke hodetelefoner med støykansellering. En av de store overraskelsene i denne testen stod Plantronics for med sine nye Backbeat Pro 2. Disse viser seg å ha muskler nok til å slåss med langt dyrere klokker når det gjelder lydkvalitet.

Vi håper alle får en fortsatt fin julefeiring, og ønsker lykke til med spørsmålene!

