Desember, juletiden og faktisk hele 2016 er forbi, men vi har fortsatt premier å dele ut. 2017 bør jo ikke starte noe dårligere enn fjoråret sluttet, så i dag deler vi ut en håndfull premier:

iRoar Go ser slik ut, og er en forholdsvis kompakt Bluetooth-høyttaler. Foto: Creative

Hovedpremien i dagens kalenderluke er Bluetooth-høyttaleren Creative iRoar Go og hodetelefonene Outlier Sport. I tillegg har vi to sett til av hodetelefonene som vi trekker i samme slengen. Høyttaleren har en verdi på rundt 2000 kroner, mens hodetelefonene koster drøyt 650 kroner per sett.



Hovedvinneren stikker av med høyttaleren og ett sett hodetelefoner. I tillegg trekker vi to vinnere til som får hver sine hodetelefoner. Foto: Creative

Creative har lang erfaring med å lage digitale lydprodukter, og spesielt hodetelefoner og større høyttaleranlegg til PC har de vært veldig flinke på. iRoar Go er et nytt medlem av iRoar-serien deres. Serien har fått en del pepper i våre tester, men en viktig årsak er at de har vært svært dyre. Men her får du altså en gratis, og du får hodetelefoner med.

Lykke til med spørsmålene!

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag. Vinnerne av lukene blir publisert på førstkommende mandag. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.