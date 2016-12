Det er desember, det er førjulstid og det er ikke minst kalendertid. I år har vi fått inn drøssevis av fantastiske premier som vi har tenkt å dele ut til dere lesere. Du gjør med andre ord svært lurt i å sjekke innom for å prøve lykken daglig.

Du kan vinne en lekker hybridmaskin fra Huawei. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Premien i dagens kalenderluke kommer fra Huawei og er en MateBook M3 med 128 gigabyte lagring og 4 gigabyte RAM. Verdien er på drøyt 9 000 kroner.



I vår test av MateBook M3 fikk den litt pepper for få tilkoblinger, men mye skryt for design og stil. Dette er et nettbrett i samme sjanger som Microsofts Surface, og som den kjører den en fullverdig utgave av Windows. Dermed kan den fungere både som nettbrett på egen hånd, eller som en vanlig PC med enten eksternt tastatur eller tastaturdekselet som følger med.

Vi håper alle får en fortsatt fin førjulstid, og ønsker lykke til med spørsmålene!

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag. Vinnerne av lukene blir publisert på førstkommende mandag. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.