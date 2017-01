Det er 10 år siden Apple lanserte sin første iPhone i dag

Det føles kanskje ikke som så fryktelig lenge siden, men akkurat i dag, for 10 år siden, avduket Apple sin originale iPhone til vill jubel på Moscone Center i San Francisco. Siden den gang har det som kjent kommet minst én ny iterasjon hvert år, og siden 2013 minst to versjoner.

Apple selv hadde på sin sedvanlige måte ikke hauset opp produktet mye på forhånd, men det hadde derimot pressen og teknofile verden over gjort så til de grader på egen hånd.

Dermed brakte det løs i salen da Steve Jobs, omtrent 09:43 lokal tid i California, gikk på scenen og annonserte at «...Apple skal revolusjonere mobiltelefonen»:

Steve Jobs lanserer iPhone i 2007.

Toppen av første iPhone Foto: Simen J. Willgohs, Tek.no

iPhone ble presentert som en kombinasjon av en telefon, en iPod og en «Internett-kommunikatør», noe som jo må være en nokså treffende beskrivelse. Kanskje ikke i dag, men i alle fall da. Men det mest revolusjonerende var uten tvil i «...de nederste 40 prosentene...», som Jobs selv sa. Eller, lettere sagt, i det faktum at iPhone manglet et fysisk tastatur.

Revolusjonerte vår samhandling med telefonen

Fremsiden var den revolusjonerende biten. Foto: Simen J. Willgohs, Tek.no

Den opprinnelige iPhonen var hverken spesielt kompakt, velutstyrt eller billig. Den manglet dessuten flere viktige ting man da nærmest tok for gitt, som for eksempel minnekortplass, blits, støtte for trådløse hodesett eller (gisp!) et fysisk tastatur. Ikke hadde den 3G heller, så dette kunne da vel ikke bli noe annet enn en flopp?

Tynn? Nope! Foto: Simen J. Willgohs, Tek.no

Slik ble det som vi vet ikke. Det den originale iPhonen bragte på banen var nemlig en helt ny måte å interagere med mobilen på. Her foregikk alt gjennom touch-skjermen, og ikke ved hjelp av knapper, kuler eller brytere. Den eneste fysiske knappen på fremsiden var den svære og etterhvert ikoniske hjemknappen, som i siste generasjon iPhone faktisk måtte bøte med livet. Eller, sånn teknisk sett, hvertfall.

Baksiden bestod av metall og plast. Foto: Simen J. Willgohs, Tek.no

Dagens iPhone 7 og 7 Plus er definitivt et langt steg vekk fra den originale iPhonen, og de er langt bedre utstyr på alle fronter – og langt større. Selv Apples minste telefon, den nygamle iPhone SE, er mindre håndvennlig enn den originale telefonen.

Dette forandrer imidlertid ikke det faktum at også dagens telefoner bringer med seg den stolte touch-arven fra den tidligste modellen, noe alle andre smarttelefonprodusenter verden over også etterhvert har tatt til seg.

Det som gjorde det hele mulig, var Apples nye og nokså geniale operativsystem: iOS. Du kan hate iPhone og operativsystemet så mye du vil, men faktum er at om Apple ikke hadde tvunget oss over på et grafisk touch-grensesnitt i 2007, så ville den teknologiske verden kanskje sett betraktelig annerledes ut i dag.

De viktigste milepælene

Vi skal komme med en større mimresak om kort tid, men før den tid kan vi oppsummere de aller viktigste milepælene i Apples iPhone-historie. Så hold deg fast:

2007 : Første iPhone lanseres, og revolusjonerer smarttelefonen med touch-skjerm og et innovativt grensesnitt.

2008 : iPhone 3G lanseres, og bringer med seg raskt, mobilt internett (3G) og nytt utseende. iOS 2.0 lanseres også, og bringer med seg en annen genistrek fra Apple: App Store.

2010 : iPhone 4 lanseres, med et helt nytt «premium»-design og et langt bedre kamera. Av andre nyvinninger kan nevnes Micro-SIM (første på det norske markedet), langt mer høyoppløst skjerm og muligheten for å kjøre programmer i bakgrunnen. Ytelsen ble også radikalt bedre.

iPhone SE (fremst) og iPhone 5S har vært mange nordmenns kompanjong i lang tid. Foto: Niklas Plikk, Tek.no 2011 : iPhone 4S lanseres, og viderefører gammel design. Programvaren blir imidlertid helt ny, med iOS 5.0 under skallet. Her introduseres vi for taleassistenten Siri og skytjenesten iCloud for første gang.

2012 : For første gang øker Apple skjermstørrelsen, når iPhone 5 avdukes. Designet er nytt, ytelsen mye bedre og 16:9-formatet tas i bruk. Også den nye Lightning-ladepluggen introduseres, og i enkelte markeder får telefonen 4G. iOS 6.0 følger med i pakka.

2013: iPhone 5S lanseres, og gir oss et bedre kamera og en helt ny blitsløsning. Men viktigst av alt: fingeravtrykksleser. Dette var Apple en stund nærmest alene om, men i dag tar vi det for gitt. Samtidig kommer også iOS 7.0, med et revolusjonerende design. Også gullfargen på utsiden mente mange var fin, og versjonen solgte i bøtter og spann. Dette var dessuten første året to mobiler ble lansert, ettersom billigversjonen iPhone 5C også så verdens lys.

iPhone 7 og 7 Plus er foreløpig det siste Apple har lansert på mobilfronten.

2014 : Apple øker for andre gang i historien skjermstørrelsen, og slipper iPhone 6 og 6 Plus løs til massene. Både design, kamera og menysystem fikk en solid oppgradering, og på Plus-modellen fikk kameraet optisk stabilisering. Også skal vi ikke glemme «Bendgate»!

: Apple øker for andre gang i historien skjermstørrelsen, og slipper iPhone 6 og 6 Plus løs til massene. Både design, kamera og menysystem fikk en solid oppgradering, og på Plus-modellen fikk kameraet optisk stabilisering. Også skal vi ikke glemme «Bendgate»! 2015 : iPhone 6S og 6S Plus lanseres, og og bringer med seg et nytt kamera og 3D Touch på skjermen – eller trykkfølsomhet, på godt norsk. Også fikk du mobilene i rosa, selvfølgelig.

: iPhone 6S og 6S Plus lanseres, og og bringer med seg et nytt kamera og 3D Touch på skjermen – eller trykkfølsomhet, på godt norsk. Også fikk du mobilene i rosa, selvfølgelig. 2016: Fjoråret var noe utradisjonelt, med lanseringen av den lille iPhone SE i mars, og iPhone 7 og iPhone 7 Plus i september. Førstnevnte var i funksjon omtrent lik som iPhone 5S, mens de to sistnevnte tok livet av hodetelefoninngangen og hjemknappen, og ble vanntette. Designet endret seg bittelitt, og kameraet ble også nytt.

Vi lagde en iPhone Apple aldri lanserte:

