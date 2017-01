Har du kjøpt disse? Da kan du ha fått et produkt med en stygg feil

I november ble Kygos nye trådløse hodetelefoner A7/800 tilgjengelige, og de har vært gjenstand for heftig markedsføring, også her på Tek.no.

Tek.no mottok også et eksemplar til test, hvorpå vi påviste det vi anså som en relativt graverende feil ved hodetelefonene - kun påvist ved bruk med iPhone 7 Plus hos oss. De hadde først og fremst store problemer med synkroniseringen mellom lyd og bilde ved videoavspilling, for eksempel fra Netflix.

Det fører til at lyden ikke dukker opp før to-tre sekunder etter det korresponderende bildet, noe som gjør videoavspilling fra mobilen rimelig irriterende i kombinasjon med hodetelefonene.

For det andre hadde hodetelefonene en irriterende tendens til å spille av de par-tre første sekundene av hver låt fra for eksempel Spotify i lynfart, litt som når en videoavspiller henter seg inn igjen etter litt hikke i overføringen.

– Ingen henvendelser

Vi ga derfor beskjed til Kygo Life om nettopp dette, og produktsjef Børge Strand-Bergesen troppet opp i våre lokaler for å se feilen med egne øyne.

Etter hvert viste det seg at det var et problem med hvordan hodetelefonene «bufrer» eller mellomlagrer signalet fra telefonen, og etter å ha besøkt fabrikken i Kina kom Kygo Life etter hvert til en løsning som innebærer omprogrammering av hodetelefonene.

– Vi har nå mottatt oppgraderte A7/800 fra vår underleverandør. Vi har ikke fått noen andre henvendelser om dette, men om det skulle vise seg at noen kunder opplever utfordringer med lipsync ved bruk av iPhone, kan produktene oppgraderes kostnadsfritt ved å ta kontakt på info@kygolife.com, sier Strand-Bergesen til Tek.no.

Ser ut til å være i orden

Kygo Life sier feilen også kan opptre med andre iPhone-modeller, men at de altså ikke har fått noen henvendelser om saken. Vi har også spurt om hvor mange enheter av produktet som er solgt med feilen, men Kygo Life har foreløpig ikke svart på dette eller andre av våre oppfølgingsspørsmål.

For ordens skyld: Tek.no har fått inn en oppdatert modell, og nå ser alt ut til å være i orden. Synkroniseringen mellom lyd og bilde er perfekt, og Spotify utviser ikke samme hikke som tidligere. Vi kommer med en fullverdig test av hodetelefonene i løpet av kort tid.