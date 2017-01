Med en ny løsning kan du betale med mobilen i nær sagt alle butikker

Mobilbetaling er en relativt ny måte å betale på, som i løpet av 2016 for alvor rullet inn over landet. En av landets ledende aktører på området heter Mobile Pay, og selskapet er nå i ferd med å rulle ut mye ny funksjonalitet i appen sin.

Blant funksjonaliteten finner vi en betalingsløsning som skal gjøre det langt enklere og raskere å betale med mobilen, nemlig betaling fra låst skjerm. Dermed slipper du å åpne opp en spesifikk app før du kan gjennomføre betalingen.

Slik fungerer den nye betalingen fra låseskjerm på bankkortterminalene.

Som videoen til høyre/under viser, vil låseskjermbetalingen foregå svært hurtig – og i utgangspunktet helt uten noen form for kode eller godkjenning. Ok, akkurat dét høres kanskje litt skummelt ut, men i realiteten er det ikke noe annerledes enn det vi allerede kjenner til som «kontaktløs betaling» i bankkortenes verden.

Den nye formen for mobilbetaling fra låsskjermen vil fungere på eksisterende betalingsterminaler som støtter kontaktløs betaling med kredittkortet ditt, forteller Wangen. I skrivende stund skal dette være terminaler fra Verifone, Bambora og GoAppified.

Dermed kan man etterhvert slippe de separate Mobile Pay-boksene, og kun bruke bankkortterminalene. Disse er dessuten utstyrt med Bluetooth, noe som er helt avgjørende for blant annet iPhone som stadig har en nedlåst NFC-brikke som kun kan brukes via Apple Pay.

Tar opp kampen med bankkortet for alvor

Knut Anders Wangen, sjef for Mobile Pay Norge. Foto: Mobile Pay/Danske Bank

Nettopp det å benytte allerede eksisterende infrastruktur vil i løpet av 2017 vise seg helt avgjørende for utbredelsen av mobilbetaling, ifølge Wangen. Utviklingen skjer dessuten i samspill med at nettopp kontaktløse kort blir stadig vanligere, fordi dette tilgjengeliggjør NFC i terminalene.

Allerede nå kan man faktisk bruke mobilens NFC til å betale i terminaler, men kun med utvalgte håndsett. Eksempelvis vil en Galaxy S7 kunne betale slik, men ikke en billigtelefon fra et mer ukjent merke. Man forventer imidlertid at dette vil forbedres i den kommende tiden.

Felles for både låseskjermløsningen og NFC-betalingen er imidlertid at de hever mobilbetalingen opp på samme hastighetsnivå som bankkortet. Med felles infrastruktur i ryggen vil man dessuten ha de samme rettighetene og beskyttelsen, slik at man ikke kan loppes totalt om en uvedkommende skulle få tak i mobilen din og kjøper varer fra låst skjerm.

Eksempelvis vil det være en beløpsgrense som kan tilpasses sentralt fra hver enkelt aktørs side. På kontaktløse kort er denne grensen i dag gjerne på 200 kroner, men her kan den settes høyere eller lavere etter ønske:

– Hvis gjennomsnittsbeløpet er på, si, 250, så kan vi tilpasse det fange opp en større andel av transaksjonene. Dette er også en grense vi kan sette individuelt per hver enkelt kjøpmann. (...) Vi vil også se på muligheten for å legge inn kode eller annen form for sperre, og kombinere ulike sikkerhetsmekanismer. For å konkurrere med NFC-kort må vi imidlertid tilby en lignende løsning også, sier Wangen.

Fikk du med deg dette? Nå kan du bruke Vipps og Mobile Pay til mye mer »

Mobile Pay har allerede rullet ut sin betalingsløsning i butikk... Foto: REMA 1000

Hva konkurrentene til Mobile Pay planlegger vet vi ikke, men det er vel neppe helt utenkelig at det jobbes i kulissene med andre, lignende løsninger og avtaler. I et tidligere intervju fikk vi blant annet vite at Vipps på et eller annet tidspunkt om ikke så alt for lenge ville tilby betaling i butikk gjennom sin app, og mCash er allerede i full gang hos både Bunnpris og hos mange transport- og billettaktører.

Raskere betaling via Bluetooth

Foreløpig er imidlertid Mobile Pay alene om å tilby betaling over Bluetooth, og de står dermed i en særstilling i markedet rett og slett fordi denne kommunikasjonsteknologien er så utrolig utbredt og velutviklet. Litt dypere i materien finner vi dessuten en underliggende fordel med akkurat Bluetooth: at teknologien tilbyr toveiskommunikasjon:

...og Vipps skal visstnok være på vei de også. Foto: DNB

– Bluetooth har den fordelen at når kunden kobler telefonen mot terminalen, så kan vi utveksle informasjon om kunden allerede da. Eksempelvis vil rabatter, fordelskort [red.: som for eksempel REMA 1000-avtalen «Æ»] og totalsummen kunne kalkuleres helt fra første stund, i motsetning til tradisjonell bankkortbetaling.

Kortet må da først identifiseres, beløpet rekalkuleres og så betalingen godkjennes. Her vil vi altså kunne spare et par sekunder fordi disse stegene ikke må gjennomføres i én manøver, men gjennomføres løpende.

Wangen ønsker imidlertid å understreke at det kun vil bli sendt informasjon om kunden dersom kunden selv har samtykket til slik informasjonsutveksling i Mobile Pay-appen. Selskapet deler altså ikke personinformasjon uten at du vet hva de gjør, og har aktivt akseptert det.

Bankkort med støtte for kontaktløs betaling er det Mobile Pay nå forsøker å ta opp kampen med, her eksemplifisert med undertegnedes bankkort. Kortets numre er sladdet av sikkerhetshensyn. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med NFC og betaling fra låseskjerm økes effektiviteten selvsagt ytterligere. Det satses dessuten hardt på at all funksjonaliteten skal være tilgjengelig på alle operativsystem og enheter, inkludert både iOS, Android og Windows 10 Mobile. Mobile Pay sier selv at de «...så vidt de vet...» blir de første i verden med slik lynbetaling fra låst skjerm på tvers av alle håndsett.

Hele herligheten rulles for øvrig gradvis ut for fullt i løpet av første halvår i inneværende år – og når det er på plass vil vi selvsagt komme tilbake med en liten testsak!

Hva er dagens situasjon?

Til slutt burde vi raskt oppsummere dagens mobilbetalingssituasjon. Om vi ikke teller med den hittil ganske ukjente og allerede litt skandalebefengte Strex-tjenesten til Telia/Telenor/Ice, så er det stadig Vipps, mCash og Mobile Pay (i stigende rekkefølge) som er de viktigste aktørene.

Vipps har så langt ikke kommet med skikkelig betalingsmetoder for annet enn vennebetaling og i et par nettbutikker, mens både mCash og Mobile Pay finnes i både butikker, apper og på andre tjenester.

Her er flere saker vi tidligere har skrevet om samme tema:

Våre tidligere tester har konkludert med at Mobile Pay har den beste mobilbetalingsløsningen i dag, og kan allerede brukes i alle Rema 1000-, Narvesen og 7-Eleven-butikker. Det blir imidlertid svært spennende å se hva som skjer fremover, og om ikke lenge kan det godt hende at Mobile Pay og Wangen får langt sterkere konkurranse.

Her forklarer vi hvorfor mobilbetaling er kommet for å bli:

ANALYSE: – Hvorfor bruker ikke flere mobilbetaling? »