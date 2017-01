Instagram feirer stor milepæl med innføringen av «intime» reklamer

Sist sommer fikk Facebook-eide Instagram den nye, Snapchat-inspirterte funksjonen Stories, og nå viser det seg at funksjonen faktisk har vært en stor suksess for selskapet.

I en fersk pressemelding kunngjøres det nemlig nå at Instagram Stories har oppnådd hele 150 millioner daglige brukere. Bare siden oktober skal økningen i antall brukere ha vært på 50 millioner.

Innfører fullskjermreklamer

For å «markere» begivenheten skal Instagram nå introdusere nye verktøy for annonsører. Nærmere bestemt skal Instagram Stories nå få «oppslukende» reklamer i fullskjermformat, som ifølge selskapet er ment å sette annonsører i stand til å nå forbrukerne på en mer «intim» måte.

Foto: Instagram

Instagram skriver at det nye reklamefremstøtet er tilpasset det faktum at rundt 70 prosent av Stories-brukerne har lyden på. De nye fullskjermreklamene er i ferd med å bli testet ut nå med et trettitalls klienter, og skal altså rulles ut i større skala snart.

Det er uvisst når forbrukerne vil se de nye reklamene, og selvsagt også hvordan det vil bli mottatt. Meningen er imidlertid å gjøre reklamene mest mulig målrettede og relevante for mottakerne.

Instagram Stories fungerer på den måten at når du deler bilder og videoklipp vil disse vises som et lysbildeshow med alle bildene og videoene på rekke og rad. Bildene og videoene forsvinner automatisk etter 24 timer, og kan krydres med tegne- og tekstverktøy.

