HPs lekre hybrid-PC har fått 4K-skjerm

HPs eksklusive 2-i-1-modell Spectre 360 fikk en svært god mottakelse her på verket da vi tok en titt på produktet, og i forbindelse med CES-messen har HP nå avduket en enda bedre utgave av maskinen.

Den nye utgaven er som før en såkalt hybrid-PC, som betyr at du kan vippe skjermen rundt 360 grader slik at du kan benytte maskinen som et nettbrett. Maskinvaremessig har det imidlertid skjedd en god del siden sist.

4K-oppløsning

Det er både 15,6- og 13,3-tommersutgaven av PC-en som er oppgradert. Den største nyheten er nok at 15,6-tommersversjonen nå skilter med full 4K-oppløsning på 3840 x 2160 piksler.

Foto: HP

Prosessoren er av typen Intel Core i7-7500U på 2,7 GHz, og maskinen er ellers utstyrt med 16 GB minne og en SSD på 256 GB. Batteritiden skal holde til respektable 12 minutter og 45 minutter ved vanlig bruk, og 9 timer og 15 minutter ved avspilling av video i full HD.

Tynnere 13-tommer

På grafikksiden kommer hybrid-PC-en nå med et dedikert skjermkort av typen Nvidia 940MX, som riktignok ikke akkurat er nytt, men et vesentlig steg opp fra den integrerte løsningen på den gamle modellen. Til tross for det dedikerte skjermkortet har tykkelsen ifølge HP kun økt med 1,9 millimeter.

13,3-tommeren er også blitt oppgradert, men alle spesifikasjonene til denne ser ennå ikke ut til å foreligge. HP kan imidlertid opplyse at den nye 13-tommeren er den tynneste 360-modellen hittil, med en tykkelse på 13,9 millimeter. Batteritiden har også økt til hele 15 timer ved vanlig bruk, og til 13 timer og 30 minutter ved videoavspilling i full HD.

Norsk pris og lansering er ennå ikke kjent. Les mer på produktsiden.

