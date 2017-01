HomeNet slipper fiberen «fri»

Nylig annonserte bredbånd-og fiberleverandøren HomeNet sin nye storsatsning «Internet Unlimited». «Internet Unlimited» er et fiberabonnement som ifølge selskapet markerer slutten på kunstige hastighetsbegrensninger for kundene, som ikke lenger vil måtte tenke på å velge produkter som «20, 100 eller 500 Mbit/s».

– Internet Unlimited fjerner alle begrensninger.

Fra selskapets internettsider heter det at «Internet Unlimited fjerner alle begrensninger og du kan benytte nettet helt uten å tenke på hastighetsbegrensninger – Unlimited, rett og slett.»

Det som ved første øyekast virker som et spennende og «ubegrenset» tilbud viser seg imidlertid ved ettersyn å være litt mer edruelig.

Skredderens nye klær

Internet Unlimited er nemlig heller historien om hvordan en internetleverandør gir kundene færre garantier enn tidigere, samtidig som de lar gårsdagens begrensninger fortsette å ligge til grunn.

HomeNet har frem til nylig tilbudt villamarkedet inntil 1Gbit/s over fibernettet til 599 kroner per måned. Med overgangen til «Internet Unlimited» skulle en kanskje tro mange av norges villaer dermed ville se hastigheter som fikk slik en båndbredde til å blekne.

Nina Vesterby, daglig leder i HomeNet. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Slik er det imidlertid ikke. Nina Kristin Vesterby, daglig leder i HomeNet skriver til Tek.no at kunder med Internet Unlimited foreløpig kan vente seg inntil 1Gbit/s som opplevd hastighet.

Altså samme hastighet som tilbudt med det nettopp avviklede 1Gbit/s-abonnementet til lik pris, bare med vagere navn.

Etter en leterunde på nettsidene til selskapet har det ikke lyktes Tek.no å finne informasjon om noen form for hastighetsbegrensninger for «Internet Unlimited»-abonnementet.

Der «Internet Unlimited» låter som et abonnement som virkelig vil parkere tidigere abonnementer kommer det nemlig uten noen tydelig oppgitt forventet hastighet.

Vesterbye i HomeNet beskriver «Unlimited» som et abonnement hvor de gir deg som kunde «så mye som vi kan levere på utstyret, som kan variere noe». Sammen med grensen på 1Gbit/s tilsier dette dermed at «Internet Unlimited» foreløpig er lite annet enn et omdøpt «1Gbit»-abonnement, bare med enda løsere lovnader om opplevd hastighet.

Fremtidens hastigheter og behov blir kundenes gulrot

Internet Unlimited er foreløpig lite å rope hurra for. Likevel er det greit å også se fremover, noe Vesterby mener HomeNet gjør med nylanseringen:

– Når man etter hvert utnytter ny teknologi bedre så vil vi hele tiden ha full speed på disse kundene (Internet Unlimited, red.anm). Så, om man en gang i fremtiden oppgraderer nettet slik at sluttkunden kan få 10 Gbps, ja – da vil vi levere det produktet, melder hun.

Vil beholde kundene som bare leser nettaviser

Om du er, eller vurderer å bli HomeNet-kunde og lurer på om du må betale for Unlimited selv om du ikke trenger hastigheten, er svaret enn så lenge nei.

– Vårt håp er at på sikt vil alle våre kunder komme over på et slikt produkt (Internet Unlimited, red.anm), men det er noen som har større prissensitivitet i forhold til behovet, og dermed har vi to underkategorier som vi tilbyr, skriver Vesterby.

Både 5 og 100Mbit/s-abonnnementene vil altså fortsatt være tilgjengelig for dem som ikke har behov for massiv båndbredde, og det samme er dermed behovet for å velge mellom abonnement med kunstig satte hastighetsbegrensninger.

HomeNet har kanskje latt seg inspirere?

I fjor lanserte både Telenor og Telia fri fart for sine mobilkunder »