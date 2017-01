Her tar den futuristiske «Avatar-roboten» sine første steg med en person ombord

For litt siden meldte vi at sørkoreanske forskere har realisert en science fiction-aktig robot vi hittil kun har sett i filmer av typen Avatar, gjerne kalt «Mecha»-roboter. Nå har forskerne vist frem mer av den imponerende maskinen, kalt Method-2.

Vitaly Bulgarov, som var en av designerne av roboten, la nylig ut en video på sin Facebook-side hvor maskinen tar sine første steg med et menneske på innsiden.

Mye støy og vibrasjoner

I videoen kommer et frem at roboten har rimelig høyt støynivå, som kanskje ikke er helt uventet. Mye vibrasjoner er visstnok også et problem, og ifølge Bulgarov er dette er problem det nå jobbes med å redusere ved å endre på rammekonstruksjonen.

Foto: Hankook Mirae Technology

Ellers, som man også kan observere fra videoen, bruker Method-2 en kabel til å levere energien, noe som reduserer bevegelsesfriheten og fleksibiliteten en del. I et tidligere Facebook-innlegg skriver Bulgarov imidlertid at roboten i første omgang er tiltenkt industriområder hvor kabelløsningen ikke er et stort problem.

Skal monteres på kjøretøy

Et annet kortsiktig bruksområde er å kun montere den øverste delen av roboten på en motorisert base med hjul, altså et kjøretøy, som vil sørge for en tilstrekkelig strømforsyning. Denne løsningen vil også gjøre det mulig å enklere ta seg frem på ujevnt terreng.

En modifisert versjon av nettopp denne typen skal visstnok være under utvikling og skal benyttes til gjenoppbygging etter Fukushima-ulykken i Japan. Method-2 måler fire meter i høyden, har en vekt på 1500 kilogram og har kostet cirka 1,7 milliarder kroner å utvikle. Den nye videoen kan du se under.

