Her er «miniversjonen» av Raspberry Pi 3

I 2014 lanserte Raspberry Pi Foundation en liten, «ribbet» versjon av den kjente mini-PC-en sin, kalt Compute Module, som skulle gjøre det enda enklere å integrere Raspberry Pi-teknologien i forskjellige typer duppeditter. På bloggen sin avduker stiftelsen nå en splitter ny Compute Module.

Det nye kortet heter Compute Module 3 og er, som navnet antyder, miniversjonen av deres nyeste Raspberry Pi 3-kort.

4 GB flashminne

Det innebærer at kortet har den samme BCM2837-brikken på 1,2 GHz som man finner på Pi 3, samt 1 GB minne og standard DDR2 SO-DIMM-kontakter. Det har dessuten 4 GB eMMC-flashminne om bord, der det vanlige Raspberry Pi-kortet som kjent ikke har dette innebygget.

Meningen med produktet er som tidligere å legge til rette for større fleksibilitet for designere ved å gjøre Pi-maskinvaren tilgjengelig i et mye mer kompakt format. Computer Module 3 har samme ytre mål som forgjengeren, altså 6,7 cm x 3 cm, og har flere GPIO-muligheter (General-purpose input/output) enn vanlige Raspberry Pi.

Compute Module 3 (t.v.) og Compute Module 3 Lite. Foto: Raspberry Pi Foundation

Slipper også rimeligere utgave

Raspberry Pi Foundation lanserer for øvrig også en «Lite»-versjon av Compute Module 3. Denne byr på samme prosessorbrikke og minne, men erstatter det innebygde flashminnet med et SD-kort-grensesnitt slik at du kan koble til et valgfritt SD-kort eller eMMC-flashminne.

Prisene på Compute Module 3 og Compute Module 3 Lite er på henholdsvis 30 dollar og 25 dollar. Norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent. For alle detaljene om modulene kan du studere dette tekniske dokumentet hos Raspberry Pi Foundation.

Raspberry Pi lanserer sitt eget operativsystem til Mac og PC »